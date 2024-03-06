Чем уникален Полесский национальный университет, планы о присоединении которого к ЖГУ имени И. Франко вызвали общественный резонанс

Министерство образования и науки Украины рекомендовало присоединить Полесский национальный университет к Житомирскому государственному университету им. Франко. Такую инициативу ни руководство, ни студенты ЗВО ПНУ не поддерживают. По их словам, вуз имеет собственную уникальность и самодостаточность, поэтому не требует слияния.

В сообщении в Facebook ректор ПНУ Олег Скидан привел примеры деятельности учебного заведения и заверил, что вуз единственный в регионе, который имеет сразу два действующих международных проекта "Horizon Europe" с привлечением иностранных средств. По его словам, подобные программы имеют только 30 университетов в Украине, среди которых Полесский занимает 8-ю позицию. При слиянии учебное заведение потеряет юридическую силу, нарушит Грантовые соглашения и испортит имидж государства, как надежного партнера.

"Письмом Национального фонда исследований Украины предупреждено, что присоединение Полесского национального университета будет означать прекращение его как юридического лица, соответственно, нарушение ПНУ Грантового соглашения. Учитывая стратегическую важность участия украинских учреждений высшего образования в Программе, офис рекомендует избегать нарушения условий Грантовых соглашений для улучшения имиджа Украины как надежного европейского партнера. Выход Украины из этих проектов исключит возможность их выполнения в целом", – говорится в сообщении.

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Кроме того, ректор говорит, что вуз вошел в список тех, которые попали и в другие международные проекты, а в случае их прекращения общие потери составят 1198 тыс. евро.

По словам Скидана, ПНУ также имеет единственное в регионе научное издание, которое внесено в наукометрическую базу данных Scopus – одну из крупнейших баз данных с публикациями разных областей знаний. Он уверяет, что в ЖГУ им. Ивана Франко ничего подобного нет.

"Полесский национальный университет в своей деятельности не ограничивается образовательным процессом и научными исследованиями, а уделяет особое внимание вопросам регионального развития, создания государственной и региональной политики. Это направление является одним из стратегических для университета и отражено в официально одобренной коллективом стратегии развития учреждения", – пишет Скидан.

Он добавляет, что вуз активно участвовал в рабочих экспертных группах по разработке плана мероприятий на 2024-2027 годы по реализации Стратегии развития Житомирской области. После чего в документ включено 7 проектов ПНУ. В частности:

увеличение объемов выращивания биоэнергетических культур;

инновационно-космический кластер "Полесье";

развитие безопасной автоматизации и роботизации хозяйственной деятельности предприятий в соответствии со стандартами ЕС;

подготовка кадров для органического производства;

цифровизация музейных экспонатов;

развитие дуального образования в профессиональном высшем и высшем образовании;

развитие стрессоустойчивости жителей Житомирской общины.

Кроме того, по словам Скидана, специалисты университета принимали участие во многих проектах, связанных с экологической оценкой, экономического и социального развития, управления отходами, программами охраны окружающей природной среды и развития отрасли рыбного хозяйства в области.

"В течение всего 2023 года научно-педагогическими работниками университета было заключено 98 хозяйственных договоров на выполнение научно-исследовательских работ и предоставление научно-консультационных услуг для местных предприятий, учреждений и организаций на общую сумму 1,8 млн. грн. Тематика разнообразна: от агрономической, ветеринарной, технологической и лесохозяйственной до экономической, правовой, психологической и тому подобное", – отмечает ректор.

По его словам, это не единственные практические активности ПНУ, направленные на развитие Житомирщины и показывающие работу на результат.

Скидан сообщил, что Наблюдательным советом ПНУ было принято единогласное решение обратиться к руководству страны, представителям МОН и городским органам власти с требованием вмешаться в ситуацию и остановить процесс слияния двух учебных заведений.

Такое решение поддерживают студенты, научный коллектив и выпускники Полесского университета. Соискатели образования в соцсетях распространяют видеообращение, некоторые из них отправляли видео прямо с фронта.

4 марта студенты вышли с плакатами под стены университета, требуя не допустить реорганизации ЗВО. После этого состоялся разговор с заместителем Министра образования и науки Украины Михаилом Винницким, в котором организатор и исполнитель митинга якобы обвинен в нарушении законодательства о военном положении.

Также стало известно, что 18-20 марта 2024 планируется проведение встречи с представителем МОН и соискателями образования. Однако чиновник в комментариях ответил на сообщение и отметил, что смысла во встрече нет, студентов вводят в заблуждение и никакого документа о слиянии двух ЗВО нет.

"Спасибо за это сообщение. Оно служит доказательством того, что смысла во встрече нет. Очень жаль. Я действительно верил, что представитель студенчества готов к диалогу, не пристрастному, объективному. Ошибся. Ключевое сообщение нашего разговора вы решили не публиковать: ни одного проекта документа о присоединении ПНУ к ЖГУ не существует в природе. Вас ввели в заблуждение и вы сейчас сами делаете все возможное, чтобы такой документ появился. Вы стали инструментом в чужой игре. И это невероятно досадно. МОН не собирается "уничтожать" что-либо. Но вы этого не хотите слышать – вам уже сказали "правду", – прокомментировал Винницкий.

Напомним, ранее руководитель учебно-научного центра экологии и охраны окружающей среды Полесского национального университета Татьяна Федонюк назвала решение о слиянии тотальным уничтожением науки. На это отреагировал Винницкий, отметив, что ректор учебного заведения распространяет ложную информацию о реорганизации вузов и пытается сохранить свой пост.

Скидан заверил, что таким образом хочет обезопасить университет, в который он вкладывает "душу и сердце" от ненадлежащего руководства.

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