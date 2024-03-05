Объединение ПНУ им. Стефаника и ИФНМУ. Студенты и руководство вузов назвали 7 веских причин этого не делать

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщал о возможном объединении Прикарпатского национального университета им. Стефаника и Ивано-Франковского национального медицинского университета. По его словам, таким образом, улучшится качество обучения для студентов. Ведь, по мнению Винницкого, соискатели медицинского образования должны быть не только врачами, но и иметь широкое мировоззрение, а благодаря реорганизации слушатели лекций получат доступ к лучшим дисциплинам.

Однако руководство обоих вузов и студенты не согласны с таким решением. Они считают, что учебные заведения самодостаточны и имеют и без того высокий уровень качества обучения. Своими аргументами против объединения университетов поделились участники образовательного процесса в интервью "Суспільному".

Отток иностранных и украинских студентов

Исполняющий обязанности ректора ИФНМУ Руслан Козовой уверяет, что медуниверситет – высокого уровня и его признают во многих странах. По его словам, это показывает количество студентов-иностранцев, проживающих в городе и посещающих лекции очно. В частности, до полномасштабного вторжения России в Украину, в учебном заведении было около 2 тысяч представителей других стран. В настоящее время их осталось 860.

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Такого же мнения и вице-президент Европейской медицинской студенческой ассоциации Кристина Гафийчук. Она отмечает, что в случае объединения вузов может произойти отток соискателей образования из-за границы. По ее словам, в учебном заведении изучают не просто химию и биологию, а получают гораздо более глубокие знания.

"Мы все же учимся здесь шесть лет не только для того, чтобы изучать химию, биологию и т.д. его развитием. Мы изучаем гораздо более глубокие, клинические дисциплины. По сути, клиническое мышление. И мнение студенчества — научить клиническому мышлению может только отдельная структура, которая на протяжении многих поколений занимается его развитием", – говорит Гафийчук.

По словам декана медицинского факультета Романа Яцишина, объединение приведет к тому, что будущие украинские студенты начнут выезжать за границу. Он отмечает, что нужно развивать качественное медицинское образование, которое наоборот будет сохранять количество абитуриентов.

Одинаково высок уровень кафедры биохимии ПНУ и ИФНМУ

Козовой уверяет, что в Ивано-Франковском медицинском вузе уровень кафедры биохимии не хуже такой же в Прикарпатском университете. Однако, по его словам, в ИФНМУ дисциплины больше медицинского уклона, который помогает готовить врачей, фармацевтов или стоматологов.

Самодостаточность

Яцишин не видит целесообразности объединения вузов, ведь тогда потеряется существующая у каждого из учебных заведений самодостаточность. Он считает, что в настоящее время ИФНМУ – самостоятельная организация. Декан победил на выборах ректора в январе 2024 года и пока ждет заключения контракта с Минздравом. Он уверяет, что его на этот пост избрал народ. Так что он, как и обещал, должен гарантировать самостоятельность ЗВО.

Финансирование и организация обучения

Студентка третьего курса Евгения Косторнова, которая учится журналистике, считает, что объединение отразится не только на качестве образования, но и почувствуется с финансовой стороны и организации обучения.

"Я считаю, что такое объединение, безусловно, повлияет, не знаю насколько, на качество образования, однако это будет ощутимо в финансировании и, мне кажется, в организации обучения", – говорит Косторнова.

Снижение рейтингов

Ректор ПНУ Игорь Цепенда рассказывает, что в случае присоединения к вузу медицинского университета, Прикарпатский будет в центре, поскольку имеет высокий рейтинг. По его словам, для того чтобы понять, что объединение негативно повлияет на позиции учебных заведений, не нужно быть аналитиком.

Англоязычные публикации

Цепенда уверяет, что ПНУ 10 лет шло к тому, чтобы занимать высокие места с англоязычными публикациями. А при реорганизации возникает много нюансов и в этом вопросе.

"Удержание даже такой позиции, как англоязычные публикации, где Прикарпатский национальный университет занимает 10 место в Украине, — это очень трудный путь, к которому мы шли в течение последних 10 лет. Поэтому есть много нюансов, но мы, как национальный университет, понимаем задачу, которые стоят перед нами со стороны государства", – сказал Цепенда.

Неуместность объединения

По мнению депутата Верховной рады Оксаны Савчук, присоединение медицинского вуза к любому другому учебному заведению – глупость. Она уверяет, что этот регион перспективен для развития, а каждый из вузов самодостаточен, с хорошей учебной базой и не нуждается в слиянии. Кроме того, по ее словам, неверен и принцип деления университетов по количеству населения.

"Я понимаю, что есть проблемы с университетами, которые были на территориях, которые сейчас находятся в оккупации. Мы где-то понимаем, что надо думать, как их объединить или перенастроить их профиль. Но говорить о том, чтобы присоединить к любому высшему учебному заведению наш медицинский университет, я считаю это глупостью", – сказала Савчук.

Напомним, предварительно Ивано-Франковский городской совет обратился в МОН с просьбой не объединять местные учебные заведения. В частности, вопрос касался слияния ПНУ им. Стефаника, Ивано-Франковского национального университета нефти и газа и ИФНМИ. Местные власти считают такие решения нелогичными и абсурдными, и не заботятся о сохранении возможностей для украинских студентов и ученых. Кроме того, в обращении выделили заявление Винницкого о сокращении количества университетов до двух в городах, где проживает от 100 до 300 тысяч жителей.

Такую реакцию вызвал намек Винницкого об объединении ПНУ и ИФНМУ, который говорил, что студенты-медики должны получить доступ к лучшим биохимикам в стране. Он тогда сказал, что соискатели образования смогут выбирать большее количество предметов, которые пойдут им на пользу, как специалистам своей отрасли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Минобразования пока не намерено объединять университеты Ивано-Франковска.

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