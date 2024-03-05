Объединение ПНУ им. Стефаника и ИФНМУ. Студенты и руководство вузов назвали 7 веских причин этого не делать

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Объединение ПНУ им. Стефаника и ИФНМУ. Студенты и руководство вузов назвали 7 веских причин этого не делать

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщал о возможном объединении Прикарпатского национального университета им. Стефаника и Ивано-Франковского национального медицинского университета. По его словам, таким образом, улучшится качество обучения для студентов. Ведь, по мнению Винницкого, соискатели медицинского образования должны быть не только врачами, но и иметь широкое мировоззрение, а благодаря реорганизации слушатели лекций получат доступ к лучшим дисциплинам.

Однако руководство обоих вузов и студенты не согласны с таким решением. Они считают, что учебные заведения самодостаточны и имеют и без того высокий уровень качества обучения. Своими аргументами против объединения университетов поделились участники образовательного процесса в интервью "Суспільному".

Отток иностранных и украинских студентов

Исполняющий обязанности ректора ИФНМУ Руслан Козовой уверяет, что медуниверситет – высокого уровня и его признают во многих странах. По его словам, это показывает количество студентов-иностранцев, проживающих в городе и посещающих лекции очно. В частности, до полномасштабного вторжения России в Украину, в учебном заведении было около 2 тысяч представителей других стран. В настоящее время их осталось 860.

Объединение ПНУ им. Стефаника и ИФНМУ. Студенты и руководство вузов назвали 7 веских причин этого не делать
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Такого же мнения и вице-президент Европейской медицинской студенческой ассоциации Кристина Гафийчук. Она отмечает, что в случае объединения вузов может произойти отток соискателей образования из-за границы. По ее словам, в учебном заведении изучают не просто химию и биологию, а получают гораздо более глубокие знания.

"Мы все же учимся здесь шесть лет не только для того, чтобы изучать химию, биологию и т.д. его развитием. Мы изучаем гораздо более глубокие, клинические дисциплины. По сути, клиническое мышление. И мнение студенчества — научить клиническому мышлению может только отдельная структура, которая на протяжении многих поколений занимается его развитием", – говорит Гафийчук.

Объединение ПНУ им. Стефаника и ИФНМУ. Студенты и руководство вузов назвали 7 веских причин этого не делать

По словам декана медицинского факультета Романа Яцишина, объединение приведет к тому, что будущие украинские студенты начнут выезжать за границу. Он отмечает, что нужно развивать качественное медицинское образование, которое наоборот будет сохранять количество абитуриентов.

Одинаково высок уровень кафедры биохимии ПНУ и ИФНМУ

Козовой уверяет, что в Ивано-Франковском медицинском вузе уровень кафедры биохимии не хуже такой же в Прикарпатском университете. Однако, по его словам, в ИФНМУ дисциплины больше медицинского уклона, который помогает готовить врачей, фармацевтов или стоматологов.

Объединение ПНУ им. Стефаника и ИФНМУ. Студенты и руководство вузов назвали 7 веских причин этого не делать

Самодостаточность

Яцишин не видит целесообразности объединения вузов, ведь тогда потеряется существующая у каждого из учебных заведений самодостаточность. Он считает, что в настоящее время ИФНМУ – самостоятельная организация. Декан победил на выборах ректора в январе 2024 года и пока ждет заключения контракта с Минздравом. Он уверяет, что его на этот пост избрал народ. Так что он, как и обещал, должен гарантировать самостоятельность ЗВО.

Финансирование и организация обучения

Студентка третьего курса Евгения Косторнова, которая учится журналистике, считает, что объединение отразится не только на качестве образования, но и почувствуется с финансовой стороны и организации обучения.

Объединение ПНУ им. Стефаника и ИФНМУ. Студенты и руководство вузов назвали 7 веских причин этого не делать

"Я считаю, что такое объединение, безусловно, повлияет, не знаю насколько, на качество образования, однако это будет ощутимо в финансировании и, мне кажется, в организации обучения", – говорит Косторнова.

Снижение рейтингов

Ректор ПНУ Игорь Цепенда рассказывает, что в случае присоединения к вузу медицинского университета, Прикарпатский будет в центре, поскольку имеет высокий рейтинг. По его словам, для того чтобы понять, что объединение негативно повлияет на позиции учебных заведений, не нужно быть аналитиком.

Объединение ПНУ им. Стефаника и ИФНМУ. Студенты и руководство вузов назвали 7 веских причин этого не делать

Англоязычные публикации

Цепенда уверяет, что ПНУ 10 лет шло к тому, чтобы занимать высокие места с англоязычными публикациями. А при реорганизации возникает много нюансов и в этом вопросе.

"Удержание даже такой позиции, как англоязычные публикации, где Прикарпатский национальный университет занимает 10 место в Украине, — это очень трудный путь, к которому мы шли в течение последних 10 лет. Поэтому есть много нюансов, но мы, как национальный университет, понимаем задачу, которые стоят перед нами со стороны государства", – сказал Цепенда.

Неуместность объединения

По мнению депутата Верховной рады Оксаны Савчук, присоединение медицинского вуза к любому другому учебному заведению – глупость. Она уверяет, что этот регион перспективен для развития, а каждый из вузов самодостаточен, с хорошей учебной базой и не нуждается в слиянии. Кроме того, по ее словам, неверен и принцип деления университетов по количеству населения.

Объединение ПНУ им. Стефаника и ИФНМУ. Студенты и руководство вузов назвали 7 веских причин этого не делать

"Я понимаю, что есть проблемы с университетами, которые были на территориях, которые сейчас находятся в оккупации. Мы где-то понимаем, что надо думать, как их объединить или перенастроить их профиль. Но говорить о том, чтобы присоединить к любому высшему учебному заведению наш медицинский университет, я считаю это глупостью", – сказала Савчук.

Напомним, предварительно Ивано-Франковский городской совет обратился в МОН с просьбой не объединять местные учебные заведения. В частности, вопрос касался слияния ПНУ им. Стефаника, Ивано-Франковского национального университета нефти и газа и ИФНМИ. Местные власти считают такие решения нелогичными и абсурдными, и не заботятся о сохранении возможностей для украинских студентов и ученых. Кроме того, в обращении выделили заявление Винницкого о сокращении количества университетов до двух в городах, где проживает от 100 до 300 тысяч жителей.

Такую реакцию вызвал намек Винницкого об объединении ПНУ и ИФНМУ, который говорил, что студенты-медики должны получить доступ к лучшим биохимикам в стране. Он тогда сказал, что соискатели образования смогут выбирать большее количество предметов, которые пойдут им на пользу, как специалистам своей отрасли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Минобразования пока не намерено объединять университеты Ивано-Франковска.

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