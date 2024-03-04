Объединение университетов в Житомире назвали ''тотальным уничтожением науки'': что говорит МОН и руководство вузов

Руководитель учебно-научного центра экологии и охраны окружающей среды Полесского национального университета Татьяна Федонюк, узнав решение Министерства образования и науки Украины присоединить вуз к Житомирскому государственному университету им. Франко назвала это тотальным уничтожением науки. По ее словам, таким образом ПНУ прекращает свою деятельность, как юридическое лицо и будет нарушать европейские Грантовые соглашения, получив общие убытки не менее чем на 1,2 миллиона евро. Кроме того, пострадает от такого решения и само государство из-за имиджевых и репутационных потерь.

На сообщение в Facebook преподавателя ПНУ отреагировал заместитель министра образования Михаил Винницкий и отметил, что ректор учебного заведения распространяет ложную информацию о реорганизации вузов. По его словам, все объединения проводятся для улучшения качества образования, а не для экономии.

"А можно не распространять откровенную неправду? Все научные проекты сохраняются и переходят к правопреемнику. При том, что никто из научно-педагогических работников из присоединенного университета не потеряет работу. Объединение делается для улучшения качества образования, а не для экономии. А все намеки на то, что кто-то хочет уничтожать – от лукавого. Не поддавайтесь дезинформации вашего ректора!", – написал Винницкий.

Видео дня

В свою очередь, ректор ПНУ Олег Скидан выступает против объединения и в своем сообщении отмечает, что его якобы обмануло МОН. Он уверяет, что во время встречи с Винницким его обвиняли и оскорбляли, а слушать доказательства никто не хотел.

"Был вызван к господину Михаилу Винницкому. На совещании присутствовали Олег Шаров и ректор ЖГУ им. Ивана Франко. Встреча была формальной, поскольку модель объединения уже была готова давно. Услышал массу обвинений и оскорблений. Слушать мои доказательства никто не хотел. Каждое слово и предложение извращались против меня. Дошло до откровенного обмана", – написал Скидан.

Он уверяет, что заместитель министра образования якобы соврал о телефонном разговоре с председателем Наблюдательного совета ПНУ Александром Ющенко. Ведь после встречи с Винницким ректор Полесского вуза лично позвонил руководителю совета наблюдательной комиссии и узнал, что такого разговора не было.

"Было заявлено, что председатель Наблюдательного совета Полесского национального университета Александр Ющенко в телефонном разговоре с господином Винницким заявил, что не желает общаться с ректором Олегом Скиданом. Я лично после встречи позвонил по телефону Александру Ющенко, который заявил, что не знаком с господином Винницким и никогда с им не общался", – уверяет Скидан.

Руководитель ПНУ говорит, что пытается сохранить возможности учебного заведения, в развитие которого он "вкладывает душу и сердце". По его словам, у МОН нет никакого права обвинять его в том, что он хочет остаться на собственной должности и обезопасить университет от ненадлежащего руководства.

Однако, на такие слова Винницкий сказал, что обвинения обоснованы и связаны с нарушением договоренностей, достигнутых в МОН, а Скидан извратил информацию об изменении юридического лица в ПНУ.

"Заместитель министра образования публично (и обоснованно) обвиняет вас в нарушении всех договоренностей, которые были достигнуты в МОН относительно возможного объединения вашего ЗВО с ЖГУ. А также (что важнее по существу) обвиняет вас в умышленном извращении информации о проектах Горизонт, ведь вам хорошо известно, что при смене юридического лица любые европейские проекты переоформляются в правопреемника. А вы по этому поводу распространяете необоснованные страхи – публично – только ради того, чтобы сохранить собственную должность", – прокомментировал Винницкий.

Напомним, предварительно заместитель министра образования подчеркивал, что главные проблемы, с которыми сталкивается МОН при объединении ЗВО – это нежелание ректоров сотрудничать. По его словам, от такой реорганизации страдают только их амбиции, ведь из двух руководителей нужно выбрать одного, который и будет возглавлять новообразованный университет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Винницкий ответил критикам объединения вузов в Украине и привел опыт Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!