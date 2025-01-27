Четверть миллиарда детей перестали ходить в школы из-за стихийных бедствий: ООН назвала страны, которые пострадали больше всего

В 2024 году не менее 242 миллионов детей в 85 странах были вынуждены прервать обучение из-за аномальной жары, циклонов, наводнений и других экстремальных погодных условий. Это усугубило уже и так существующий кризис в сфере образования.

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Стихийные бедствия больше всего на протяжении прошлого года повлияли на образование в Афганистане, Бангладеш, Мозамбике, Пакистане и на Филиппинах. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ – Детского фонда ООН.

По данным организации, в 2024 году каждый седьмой школьник в мире не смог посещать занятия из-за климатических опасностей.

Главное из отчета:

Южная Азия была наиболее пострадавшим регионом, в прошлом году 128 миллионов учеников столкнулись с перебоями в учебе, связанными с климатом;

в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе пострадало обучение 50 миллионов учеников;

Эль-Ниньо продолжал оказывать разрушительное воздействие на Африку, с частыми сильными дождями и наводнениями в Восточной Африке и сильной засухой в некоторых частях Южной Африки;

74% пострадавших учеников в прошлом году были из семей с низким и ниже среднего уровня дохода страны, но ни один регион не избежал этого;

школы и системы образования плохо подготовлены к защите учеников от этих последствий, поскольку инвестиции в климатически ориентированное финансирование в образование остаются низкими.

В некоторых странах сотни школ были разрушены погодными условиями, особенно сильно пострадали страны с низким уровнем дохода в Азии и странах Африки к югу от Сахары.

Другие регионы также не избежали экстремальных погодных условий – проливные дожди и наводнения в Италии в конце года нарушили учебный процесс для более чем 900 тысяч детей. Кроме того, у тысяч детей занятия были приостановлены после катастрофического наводнения в Испании.

"В то время как южная Европа боролась со смертоносными наводнениями, а Азия и Африка страдали от наводнений и циклонов, волны тепла были главной климатической опасностью, из-за которой в прошлом году школы были закрыты, поскольку на Земле был зафиксирован самый жаркий год за всю историю", – говорится в документе.

Только в апреле более 118 миллионов детей были вынуждены прервать обучение, поскольку большая часть Ближнего Востока и Азии, от Газы на западе до Филиппин на юго-востоке, испытала испепеляющую многонедельную волну тепла с температурой выше +40 градусов.

"Дети более уязвимы к последствиям кризисов, связанных с погодой, включая волны тепла, штормы, засухи и наводнения. Тела детей особенно уязвимы. Они нагреваются быстрее, потеют хуже и остывают медленнее, чем взрослые. Дети не могут сосредоточиться в классах, где нет возможности отдохнуть от изнуряющей жары, и не могут добраться до школы, если тропа затоплена или школы смыты", – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Около 74% детей, пострадавших в 2024 году, проживали в странах со средним и низким уровнем дохода, что показывает, как экстремальные климатические явления продолжают оказывать разрушительное воздействие на беднейшие страны.

В апреле наводнение разрушило более 400 школ в Пакистане. В Афганистане в мае были волны тепла, за которыми последовало сильное наводнение, разрушившее более 110 школ. В то же время месяцы засухи на юге Африки, усугубленные погодным явлением Эль-Ниньо, поставили под угрозу обучение и будущее миллионов детей.

Циклон Чидо также разрушил более 330 школ и три региональных департамента образования в Мозамбике на материковой части Африки, где доступ к образованию уже является серьезной проблемой.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что школы и системы образования мира "в значительной степени плохо подготовлены" к борьбе с последствиями экстремальных погодных условий.

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете ЮНЕСКО сказано, что по меньшей мере 1,4 миллиона девушек в Афганистане лишены доступа к среднему образованию с тех пор, как радикальное исламистское движение "Талибан" вернулось к власти в 2021 году.

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