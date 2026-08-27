Число первоклассников в Украине с 2018 года сократилось почти вдвое: сколько детей пойдут в школу в этом году

В Украине количество учеников первых классов сократилось вдвое по сравнению с 2018 годом. В этом году, по прогнозам, около 240 тысяч детей впервые сядут за школьные парты, что примерно на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году. Окончательное количество первоклассников и формат их обучения станут известны после 5 сентября, когда школы обновят данные в электронной системе АИКОМ.

О демографической ситуации рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в интервью украинским СМИ. По его словам, этот показатель может сократиться еще примерно на 10 тысяч школьников. Более заметна разница в долгосрочной перспективе. Так, в 2018–2019 учебном году в первый класс пошли около 453 тысяч учеников. Нынешний прогноз почти вдвое меньше.

После обновления информации станет ясно, сколько детей будут учиться очно, дистанционно или по смешанной форме.

Напомним, в Украине критически сокращается количество первоклассников по сравнению с предыдущими годами. Подобная ситуация возникла не из-за выезда детей вместе с родителями за границу в связи с полномасштабной войной, а в связи с падением уровня рождаемости, начиная с 2020–2021 годов.

Об этом отметила председатель общественной организации "Батьки SOS" Елена Парфенова. Так, ожидается, что в 2029/2030 учебном году количество первоклассников сократится на 30–33% по сравнению с 2025/2026 годом. Соответствующая тенденция к сокращению числа школьников сохранится, а украинские школы будут все больше пустеть.

Согласно данным Министерства юстиции Украины, в первом полугодии 2026 года количество новорожденных сократилось на 16% по сравнению с 2025 годом, а по сравнению с довоенным периодом – почти вдвое. Эти дети должны пойти в первый класс в 2033 году. Сильнее всего рождаемость падает в прифронтовых регионах. В частности, в Донецкой области она сократилась вдвое, в Запорожской – втрое, при этом в Винницкой, Тернопольской и Львовской областях рождается на 20% меньше младенцев. Вскоре эти изменения почувствует на себе система образования Украины.

Также OBOZ.UA писал, что украинцы устроили дискуссию из-за цветов учительнице на 1 сентября. Одна из мам первоклассницы Надежда Кубиш поделилась, что сомневается в целесообразности такого подарка, ведь это может выглядеть как подхалимство. Кроме того, она отметила, что еще не было родительских собраний и родители не знают друг друга, чтобы договориться о цветах. Мама также подчеркнула, что ребенок не знает учительницу, так зачем же ему дарить цветы незнакомому человеку. Кроме того, она считает, что нужно спросить у ребенка, хочет ли он поздравить учительницу таким образом с началом учебы в школе.

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