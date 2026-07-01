Читать или слушать аудиокниги: ученые сказали, что лучше запускает мозг детей

Современным детям и молодежи литература доступна в двух форматах – традиционном текстовом (бумажном или электронном) и в виде аудиозаписи. Но одинаково ли полезны оба эти формата для юного мозга? Ответ на этот вопрос попыталась найти научная журналистка Хелен Томсон.

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В своей статье для издания New Scientist она проанализировала различные исследования на эту тему и пришла к выводу, что, хотя ученые не дают однозначного ответа о том, что полезнее для развития – чтение или прослушивание, разница между этими способами восприятия информации все же существует. И она не так проста, как кажется.

Ученые отмечают, что чтение обладает выраженными когнитивными преимуществами. Оно активирует "глубокое чтение" – процесс, во время которого человек устанавливает связи между частями текста, соотносит его со своим опытом и формирует собственные выводы. Это может изменить способ мышления в целом.

Также чтение связывают с развитием эмпатии, эмоционального интеллекта и так называемой "теории ума" – способности понимать, что у других людей могут быть другие мысли и убеждения. Кроме того, исследования показывают связь между регулярным чтением в детстве и лучшим физическим и психическим здоровьем, а также даже более длительной продолжительностью жизни.

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Впрочем, на результат влияют и внешние факторы – более частое и продолжительное чтение нередко связано с большим количеством свободного времени, уровнем благосостояния или даже природной склонностью к чтению, что также может влиять на здоровье и когнитивные способности.

Одно из масштабных исследований с участием более 3500 человек показало: у тех, кто читал книги около 30 минут в день, риск смерти в течение 12 лет был на 20% ниже, чем у тех, кто не читал вообще. Причем эффект был сильнее именно для книг, а не для газет или журналов.

Что касается сравнения форматов, исследования показывают, что чтение с экранов чаще приводит к поверхностному восприятию текста. Люди склонны "сканировать" информацию и хуже улавливать смысл, чем при чтении бумажных книг. Отдельные эксперименты также показали: те, кто часто читает короткие экранные тексты, реже ищут более глубокий смысл и проявляют меньшую настойчивость при работе с длинными литературными текстами.

Что касается аудиокниг, данных меньше, но в целом они обнадеживающие. Уровень понимания текста при прослушивании примерно равен уровню при чтении. Однако метаанализ 46 исследований показал небольшое преимущество чтения перед прослушиванием в задачах, где требуется делать выводы – например, интерпретировать эмоции персонажей.

Исследователи объясняют, что разница связана с тем, какие когнитивные механизмы задействуются. Во время прослушивания люди чаще мыслят интуитивно, тогда как чтение активирует более аналитический стиль мышления. Кроме того, аудиокниги задают чужую интонацию, ритм и эмоциональную окраску голоса, что влияет на интерпретацию. Чтение же опирается на внутренний голос и позволяет регулировать темп восприятия. Это может изменять способ обработки информации.

В то же время прослушивание само по себе не хуже чтения. По словам исследователей, решающим фактором является уровень внимания: если человек сосредоточен, эффект почти одинаков, но при многозадачности глубина обработки информации снижается. А многозадачность часто сопутствует именно прослушиванию текстов.

Отдельно изучали и сочетание двух форматов. В некоторых случаях это немного улучшает понимание, но в основном касается людей с трудностями чтения или тех, кто изучает язык. Для опытных читателей это может создавать перегрузку из-за дублирования информации.

В итоге, как отмечается в исследовании, однозначного ответа здесь нет: выбор формата зависит от ситуации. Для сложных текстов лучше подходит чтение, но для историй "для удовольствия" аудиокниги являются вполне полноценной альтернативой – и они точно лучше, чем их полное отсутствие.

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