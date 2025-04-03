Что делать, если ребенок очень много говорит? 5 советов психолога

Некоторые дети очень болтливы. И реакция окружающих людей может быть кардинально разной – кого это завораживает, а кого-то может угнетать, раздражать, истощать.

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Причин, почему дети говорят непрерывно, может быть много, в их числе волнение, тревога, импульсивность или неразвитые навыки общения. Психолог Эйлин Кеннеди-Мур на сайте Psychology Today поделилась пятью советами для родителей, что делать, если ваш ребенок очень болтлив.

Учимся говорить коротко

Ребенок что-то рассказывает, но делает это с таким подробным описанием, что теряется суть? Эксперт говорит, что важно научить его отсеивать важную информацию от несущественной, это делает историю более интересной и приятной для слушателей.

Чтобы потренироваться говорить коротко, она советует попросить своего ребенка рассказать вам о своем дне, используя формулу "Сначала... Затем... Затем... Наконец...". Таким образом, он может попрактиковаться выделять главные моменты вместо того чтобы долго рассказывать о каждой мелкой детали.

Поиграйте в разговор-ловушку

Дружеский разговор предполагает поочередность, чтобы каждый человек имел возможность высказаться. Если один из участников говорит слишком долго, другому может стать скучно. Психолог советует для наглядного примера использовать мяч и перебрасывать его туда-сюда, чтобы ребенок понял, что разговор происходит по принципу диалога: у кого мяч – тот и говорит.

Игра в разговорный пирог

Иногда с помощью изображения можно лучше донести до детей, что вы хотите им объяснить. Кеннеди-Мур советует нарисовать круг, разделить его на части и сказать ребенку: "Это пирог для обсуждения. Каждый хочет получить свою справедливую долю". То есть, если в разговоре участвуют четыре человека, то каждый должен говорить примерно четвертую часть времени. Это справедливо и приятно.

Затем нарисуйте круг и разделите его так, чтобы один кусок занимал 90 процентов пирога, а остальные три кусочка разделены на оставшихся 10 процентах. Это рисунок для примера, чтобы ребенок понял, что происходит, когда распределение времени на разговор не честное.

Уважайте остановочные сигналы

Также она обращает внимание, что еще одним важным умением является распознавать стоп-сигналы. Помогите ребенку составить список знаков того, что кто-то хочет, чтобы он перестал говорить (например, "Тихо!"; "Ты раздражаешь!"; "Тсс!"; или просто человек отворачивается или отводит взгляд, или начинает заниматься своими делами). Когда ваш ребенок услышит или увидит что-нибудь из этого, ему нужно как можно быстрее остановиться. Иначе это все равно, что сказать: "Меня не волнует, чего ты хочешь!" Если вашему ребенку нужно несколько секунд, чтобы успокоиться, он может сказать: "Я сейчас остановлюсь". Это немного неудобно, но он сообщает: "Я слышу вас и работаю над этим".

Выбирайте хорошие моменты для разговора

Иногда проблема не в том, сколько дети говорят, а в том, когда они решают это делать. Спросите ребенка: "Какие признаки того, что кто-то готов с тобой говорить?" (Они улыбаются, задают вопросы, комментируют…) и "Какие признаки указывают на то, что для этого человека сейчас не лучшее время для разговора?" (Он нахмурен, рассеян, упорно над чем-то работает...) Выбор благоприятных моментов для разговора может сделать собеседника более открытым.

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