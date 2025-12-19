'Что делать с теми, кто фальсифицировал до этого?' Украинцы отреагировали на закон об академической добропорядочности: в чем суть

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №10392 "Об академической добропорядочности". Согласно ему вводятся обязательные для всей системы образования и науки правила соблюдения академической добропорядочности, ответственность за ее нарушение и четкие процедуры реагирования.

Об этом сообщил Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он указал, что закон определяет перечень нарушений – от плагиата, фабрикации и фальсификации результатов до написания работ на заказ, манипуляций во время оценивания и неправомерного влияния в академической деятельности. Также устанавливается прозрачная процедура рассмотрения таких случаев с определенными сроками, правами сторон и возможностью обжалования решений.

Согласно документу, ответственность предусмотрена для всех участников образовательного процесса:

для соискателей образования – от повторного выполнения работ до отчисления;

– от повторного выполнения работ до отчисления; педагогических и научных работников – от предупреждения и других ограничений до увольнения с должности, а также лишения ученых званий и научных степеней в установленном Законом порядке;

– от предупреждения и других ограничений до увольнения с должности, а также лишения ученых званий и научных степеней в установленном Законом порядке; учебных заведений и научных учреждений – до потери аккредитации или лицензии в случае системной бездеятельности.

Вместе с тем законом предусматривается не только механизмы ответственности, но и инструменты предотвращения и профилактики нарушений.

Бабак подчеркнул, что учебные заведения и научные учреждения должны выстраивать собственные системы обеспечения академической добропорядочности, в частности через обучение академическому письму, корректной работе с источниками и этическим стандартам исследований.

Согласно документу предусматривается введение Реестра лиц, в отношении которых применены ограничения за нарушение академической добропорядочности, что должно усилить доверие к дипломам и научным степеням. Запрещается реклама и посредничество в создании академических работ на заказ – эти действия прямо отнесены к нарушениям с соответствующими последствиями.

Украинцы поддержали такую инициативу. Однако под заметкой Освіта.ua они выразили волнение о том, что будет с теми, кто фасильфицировал до принятия закона.

"Ну, скажем так, в этом что-то есть... Вопрос в другом, что будет и как реагировать на научные "достижения" и награды тех, кто до принятия этого решения бессовестно воровал, фальсифицировал и получил ученые звания? Какое право они имеют преподавать дисциплины, поучать студентов и сейчас наказывать за нарушение академической добропорядочности, если сами должны быть наказаны и потерять статус и научные звания. В чем их достижения? Сумели хорошо и главное вовремя занять место, а теперь считают будто у них есть моральное право наказывать себе подобных. Закон супер! Он должен распространяться на всех и применяться без исключения к нарушителям принятых норм".

"Дождались. Спасибо".

"Уже сейчас курсовые работы студентов и научные статьи проверяются программой на процентное содержание заимствований и научной новизны. Фактически – на количественное содержание украденных мыслей или открытий других авторов, или же их отсутствие. Это и есть, коротко говоря, программа антиплагиата о которой идет речь, она никак не зависит от человеческого фактора, потому что это компьютерная программа".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нового заместителя Лисового поймали на двойном плагиате в диссертациях.

