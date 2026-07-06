'Что лучше – иметь 200-бальников, или не иметь тех, кто не сдал?' Почему не стоит обращать внимание на рейтинги школ: объяснение Вакуленко

Директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко объяснила, почему не стоит обращать внимание на рейтинги школ по результатам сдачи выпускниками национального мультипредметного теста (НМТ). Она отмечает, что подобным спискам придают слишком большое значение, ведь дети не всегда готовятся к сдаче экзамена именно на уроках, а часто пользуются услугами репетиторов.

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Об этом Вакуленко рассказала в интервью Медиа-хабу Твоє Місто. Директор УЦОЯО подчеркнула, что отрицательно относится к рейтингам, ведь не видит в них положительной ценности, разве что это помогает поддержать детей и учителей и служит мотивацией.

"Что лучше: иметь 200-бальников или не иметь тех, кто не сдал? Или что вам нужнее? Иметь высокий средний результат или чтобы все преодолели порог? Опять же, сдал, не сдал? Как учитывать экзамены по таким предметам, как физика, химия, если это может быть один ребенок из учебного заведения, который проходит это тестирование – в целом по Украине менее 10 000 детей выбирают эти предметы. И что мы можем, какой вывод мы можем сделать из того, что один ребенок из 60, к примеру, в учебном заведении прошел тестирование по химии и сдал его на 200 или не сдал вообще. Что это за "сдала на 200 баллов" – это что? Прекрасная школа, которая научила, или это сам ребенок захотел?" — сказала Вакуленко.

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Она также привела в пример опыт европейских стран, где рейтинг пагубно сказывается на самих учебных заведениях. Так, например, школы теряют смысл нормальной работы, ведь из-за негативного рейтинга, например, родители отказываются отдавать туда своих детей.

"Кто работал в учебных заведениях, в школах, тот знает, что если в классе на тебя не смотрит хотя бы одна пара заинтересованных, активных глаз, то очень сложно работать. Если ты заходишь в класс, а там нет никого, кто бы тебя слушал, и нет этой мгновенной любознательности, теряется интерес и у педагога, и у детей тоже. Их очень сложно раскрепостить, если нет хотя бы одного человека, который ведет этот процесс", – объясняет директор УЦОЯО.

Также существует проблема с финансированием: деньги получают более успешные школы, в результате чего школы с более низким рейтингом недофинансируются.

По словам Вакуленко, в Украине должна быть карта учебных заведений, содержащая информацию о каждом из них – начиная с финансирования, оснащенности кабинетов, количества специалистов и т. д. и заканчивая результатами итоговых экзаменов, которые сдают школьники. Однако все это не должно определять рейтинговый балл школы, ведь у родителей разные требования к выбору учебного заведения.

"Если мы берем образовательное учреждение, которое представляет собой очень обширное понятие – это и процессы, и результаты, и среда, — то когда мы все это накапливаем и просто объединяем в одно целое, мне кажется, мы теряем больше данных, чем получаем пользы от того, что у нас есть", – отмечает чиновница.

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