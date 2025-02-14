Что лучше – НУШ или Интеллект Украины? Учительница начальных классов, которая работала по двум программам, поделилась впечатлениями

Учительница начальных классов Валентина Сурова долгое время работала в школе по программе Новой украинской школы и той, которая была до нее. По ее словам, во время обучения детей этим путем, педагоги имеют больше пространства для творчества и более спокойный темп.

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В то же время программа Интеллект предусматривает систему, структуру и полное обеспечение учителей материалами. Своим опытом Сурова поделилась в ТіkTok.

Педагог говорит, что во время учебы по Интеллекту все происходит стремительно и быстро. Кроме того, кое-что из материала может выходить за рамки понимания школьной программы, тогда как НУШ более знаком для всех участников образовательного процесса.

"Это мой первый набор детей по программе Интеллект. До этого я работала по программе НУШ и по той, что была еще до НУШ. Какая программа лучше? Смотря для чего и для кого. НУШ – это пространство для творчества учителя, если учитель творческий. Интеллект – это система, структура и полное обеспечение учителя материалами. НУШ – это более спокойный темп. Интеллект – это быстро и стремительно. НУШ – знания, к которым мы привыкли. Интеллект – кое-что, что иногда выходит за понимание школьной программы", – делится педагог.

Что известно о НУШ

НУШ – реформа Министерства образования и науки, главная цель которой состоит в создании школы, где дети смогут получать не только знания, но и умение применять их в повседневной жизни. Согласно инициативе школьников учат критически мыслить, прислушиваются к их мнению и поощряют родителей к сотрудничеству и взаимопониманию.

Пилотизация проекта началась в 2017 году, а полностью ее реализация стартовала для первоклассников с 2018/2019 учебного года.

Процесс введения предусматривал переобучение учителей начальной школы и прохождение сертификации педагогов для их мотивации.

"Вместо запоминания фактов и понятий учащиеся будут приобретать компетентности. Это – динамическая комбинация знаний, умений, навыков, способов мышления, взглядов, ценностей, других личных качеств, что определяет способность личности успешно социализироваться, проводить профессиональную и/или дальнейшую учебную деятельность, т.е. и навыки, которые пригодятся выпускникам украинской школы в профессиональной и частной жизни", – говорится в объяснении МОН.

Как работает Интеллект

Программа Интеллект предусматривает обучение ребенка быть успешным в школе и взрослой жизни, а также сформировать качественный будущий интеллектуальный фонд нации. Согласно мнениям авторов, для школьников важно не только физическое здоровье, но и психологическое и социальное благополучие. Кроме того, нужно учитывать, что обучение – это труд. Программа предусматривает специально разработанные учебные планы и имеет необходимые грифы МОН.

Интеллект введен в Украине с 2008 года и реализуется в учреждениях дошкольного образования, а также в 1-11 классах школы. Известно, что в 2019 году выпускники проектных классов сдавали Внешнее независимое оценивание и получили высокие результаты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине официально отменены награждения выпускников школ золотыми и серебряными медалями за особые достижения в обучении. Теперь в документах о получении полного среднего общего образования будут использовать запись "с отличием".

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