Что на самом деле означает выражение "Пусть земля тебе будет пухом"

Анна Боклажук
Моя Школа
243
Что на самом деле означает выражение 'Пусть земля тебе будет пухом'

Изначально выражение "Пусть земля тебе будет пухом" было проклятием. Впервые документально зафиксировано в одном из произведений поэта Марка Валерия Марциала.

Об этом рассказывает в своем видео на TikTok языковед под ником Slovoyidka. По ее словам, в Украине он был деформированным, только неизвестно, в каком веке это произошло.

Что на самом деле означает выражение "Пусть земля тебе будет пухом"

Как объясняет филолог, история этого выражения восходит ко временам Древнего Рима. Строки, которые были написаны поэтом, фактически означали:"Ты такой дрянной, что у тебя не будет столько друзей, которые смогли бы защитить твою могилу от животных. И пусть тебе земля будет такой легкой, как пух, чтобы шакалы выкопали твое тело и съели".

По мнению эксперта, в Украине значение этого выражения другое, из-за недостаточной осведомленности его настоящего происхождения.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что означает "наподобие" и как правильно писать это выражение

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Историяукраинский языкфразеологизмы