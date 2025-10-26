Что на самом деле означает выражение 'Пусть земля тебе будет пухом'

Изначально выражение "Пусть земля тебе будет пухом" было проклятием. Впервые документально зафиксировано в одном из произведений поэта Марка Валерия Марциала.

Об этом рассказывает в своем видео на TikTok языковед под ником Slovoyidka. По ее словам, в Украине он был деформированным, только неизвестно, в каком веке это произошло.

Как объясняет филолог, история этого выражения восходит ко временам Древнего Рима. Строки, которые были написаны поэтом, фактически означали:"Ты такой дрянной, что у тебя не будет столько друзей, которые смогли бы защитить твою могилу от животных. И пусть тебе земля будет такой легкой, как пух, чтобы шакалы выкопали твое тело и съели".

По мнению эксперта, в Украине значение этого выражения другое, из-за недостаточной осведомленности его настоящего происхождения.

