Что означает 'на кшталт' на украинском, и как правильно писать это выражение

В Украине годами использовали словосочетание "на кшталт", но не все знают, что оно означает и откуда происходит. По словам языковедов, в украинском языке "кшталт" – внешний вид чего-либо или характер, характер человека.

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Оно широко употребляется и входит в несколько словосочетаний. Как его правильно употреблять и писать читайте в материале OBOZ.UA.

Используя "на кшталт", человек указывает на сходство объекта, ситуации или явления с чем-то. Подобным может быть как внешний вид, так и определенное устройство чего-то, способ действия, мотив поступка и тому подобное. Также, по словам филологов, еще одним значением существительного подобие является слово порядок. Делать что-то на свой манер – на свой лад, по-своему.

Языковед Александр Авраменко в своем видео уроке украинского языка рассказал, что слово "кшталт" заимствовано из немецкого, но в нашем языке его использовал еще Иван Котляревский.

Независимо от того, в каком значении использовать это слово, оно всегда пишется отдельно – на кшталт.

Филолог Ксения Угненко в своем блоге также напомнила, что важно не забывать произносить все буквы этого довольно сложного для произношения слова:

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