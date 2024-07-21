Что не стоит давать школьникам в летний лагерь

Чтобы отдых в летнем лагере запомнился и прошел комфортно, детям нужно иметь вещи, которые им понадобятся во время отдыха. Кроме того, багажа не должно быть много, чтобы школьникам не было тяжело его перевозить.

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Пакуя чемоданы, родителям важно позаботиться о том, чтобы в личных вещах не было запрещенных или опасных предметов. OBOZ.UA собрал список того, что не стоит давать детям с собой в летний лагерь.

В зависимости от возраста школьников, список предметов может отличаться. Тем не менее, детям точно нельзя складывать с собой ножи, мультитулы, опасные бритвы и т.п. Также под запретом огнеопасные вещества – спички, зажигалки, фейерверки, петарды, бенгальские огни. Кроме того, не нужно давать кипятильники или другие электроприборы.

Часто девочки берут с собой косметику, однако родителям стоит узнать можно ли складывать в багаж спреи вроде лака для волос и аэрозольного дезодоранта.

Безусловно, под запретом спиртные напитки и наркотические вещества. Также следует обратить внимание на перечень медикаментов. Если у детей хронические болезни или аллергические реакции, нужно обязательно предупредить организаторов лагеря. А также, когда школьники должны принимать какие-то лекарства во время пребывания на отдыхе. Обычно такие препараты будут храниться у взрослых или в медицинском кабинете, чтобы контролировать процесс принятия.

Взрослым не стоит давать с собой детям дорогую технику или ювелирные украшения, ведь администрация не будет отвечать за эти предметы в случае их потери.

Родители должны сразу договориться о деньгах с собой. Обычно организаторы предупреждают о необходимых суммах, если будут дополнительные экскурсии или развлечения. Средства должны храниться у вожатых.

Складывая чемодан в летний лагерь, детям не нужно давать скоропортящиеся продукты. В частности, шоколадные конфеты, пирожные с кремом, молочные продукты, копчености, салаты, сладкие газированные напитки, большое количество фруктов и т.д.

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