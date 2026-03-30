Что означает фразеологизм "ридма ридати"

OBOZ.UA
Моя Школа
237
Что означает фразеологизм 'ридма ридати'

Украинский язык богат колоритными фразеологизмами. Многие из них существуют для обозначения эмоциональных состояний человека.

Предлагаем разобраться, что означает устойчивое сочетание слов "ридма ридати" и какие еще есть синонимы к нему.

Словарь UA так объясняет это выражение: "ридма ридати" (плакать, зарыдать и т. д.) – очень громко плакать, всхлипывая и захлебываясь слезами. И приводит примеры:

На подвір'ї ридма ридала Ївга, обнімаючи своїх, врятованих Настею корів, припадала до них мокрими щоками (Цюпа, Вічний вогонь, 1960, 245); Вона ридма заридала, голосно, ревно (Гжицький, Вел. надії, 1963, 160).

Это устойчивое сочетание имеет и другие не менее интересные синонимы, которые можно найти в словаре goroh.pp.ua: горько плакать, выливать слезы, дать волю слезам, лить слезы, обливаться слезами, ревма реветь, умываться слезами.

Что означает фразеологизм "ридма ридати"

Заметим, что иногда люди ошибочно в этом значении употребляют фразеологический оборот лить крокодиловы слезы. Однако он имеет совсем другое значение – изображать неискреннее сочувствие. Например:

До сих пор его и не слышно было, и стрелял молча, и рубил молча, а тут вдруг заговорил, заплакал над Анной крокодиловыми слезами (О. Гончар)

