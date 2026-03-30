Что означает фразеологизм 'ридма ридати'

Украинский язык богат колоритными фразеологизмами. Многие из них существуют для обозначения эмоциональных состояний человека.

Предлагаем разобраться, что означает устойчивое сочетание слов "ридма ридати" и какие еще есть синонимы к нему.

Словарь UA так объясняет это выражение: "ридма ридати" (плакать, зарыдать и т. д.) – очень громко плакать, всхлипывая и захлебываясь слезами. И приводит примеры:

На подвір'ї ридма ридала Ївга, обнімаючи своїх, врятованих Настею корів, припадала до них мокрими щоками (Цюпа, Вічний вогонь, 1960, 245); Вона ридма заридала, голосно, ревно (Гжицький, Вел. надії, 1963, 160).

Это устойчивое сочетание имеет и другие не менее интересные синонимы, которые можно найти в словаре goroh.pp.ua: горько плакать, выливать слезы, дать волю слезам, лить слезы, обливаться слезами, ревма реветь, умываться слезами.

Заметим, что иногда люди ошибочно в этом значении употребляют фразеологический оборот лить крокодиловы слезы. Однако он имеет совсем другое значение – изображать неискреннее сочувствие. Например:

До сих пор его и не слышно было, и стрелял молча, и рубил молча, а тут вдруг заговорил, заплакал над Анной крокодиловыми слезами (О. Гончар)

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно сказать на украинском – відчислити или відрахувати.

Также мы рассказывали, как лучше сокращать слово "телевизионный" – ТВ или ТБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!