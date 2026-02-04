ТВ или ТБ: как сказать на украинском правильно
Сокращения и аббревиатуры нередко ставят говорящих в затруднительное положение – как их произносить, как склонять, не является ли конкретно это сочетание букв русизмом? Например, как правильно на украинском языке говорить на все, что связано с телевидением – ТБ или ТВ?
Многие считают, аббревиатура ТВ – это русизм, поэтому ее везде надо заменять на ТБ как якобы более украинский вариант. Однако авторы Telegram-канала "Correctarium — Українська мова" указали на то, что оба сокращения являются правильными. Однако важно употреблять их в правильном контексте.
Все, что вам нужно, это проанализировать, от какого слова вы употребляете сокращение. Это и даст вам верную подсказку.
ТБ
Это сокращение происходит от существительного "телебачення". Вот как мы его употребляем:
- дивитися ТБ,
- працювати на ТБ,
- зірка ТБ.
ТВ
Так правильно сокращать прилагательное "телевізійний". Объясняем на примерах:
- ТВ-канал,
- ТВ-приймач,
- ТВ-програма.
А в этом предложении употребляются оба варианта:
Завдяки новому ТВ-стандарту чіткість зображення на цифровому ТБ стала значно кращою.
