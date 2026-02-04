ТВ или ТБ: как сказать на украинском правильно

Сокращения и аббревиатуры нередко ставят говорящих в затруднительное положение – как их произносить, как склонять, не является ли конкретно это сочетание букв русизмом? Например, как правильно на украинском языке говорить на все, что связано с телевидением – ТБ или ТВ?

Видео дня

Многие считают, аббревиатура ТВ – это русизм, поэтому ее везде надо заменять на ТБ как якобы более украинский вариант. Однако авторы Telegram-канала "Correctarium — Українська мова" указали на то, что оба сокращения являются правильными. Однако важно употреблять их в правильном контексте.

Все, что вам нужно, это проанализировать, от какого слова вы употребляете сокращение. Это и даст вам верную подсказку.

ТБ

Это сокращение происходит от существительного "телебачення". Вот как мы его употребляем:

дивитися ТБ,

працювати на ТБ,

зірка ТБ.

ТВ

Так правильно сокращать прилагательное "телевізійний". Объясняем на примерах:

ТВ-канал,

ТВ-приймач,

ТВ-програма.

А в этом предложении употребляются оба варианта:

Завдяки новому ТВ-стандарту чіткість зображення на цифровому ТБ стала значно кращою.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как разобраться, когда правильно отдельно писать "за кордон", а когда "закордон" пишется слитно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.