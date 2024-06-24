Что с собой брать на единый вступительный экзамен и сколько баллов нужно набрать

Абитуриентам, которые планируют поступать в магистратуру и аспирантуру, нужно обязательно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ, укр. – ЄВІ) в 2024 году. Испытание необходимо сдавать как на бюджетную форму обучения, так и контрактную.

Уже с 24 июня начинаются экзамены в аспирантуру и магистратуру. У абитуриентов могут возникать вопросы подготовки к тестированию. OBOZ.UA собрал информацию для поступающих в 2024 году.

Что включает ЕВЭ

ЕВЭ включает тестирование общей учебной компетенции (ТОУК, укр. – ТНЗК) и иностранного языка. Абитуриенты могут выбрать из английского, немецкого, французского и испанского. Экзамен проходит с использованием организационно-технологических процессов осуществления внешнего независимого оценивания (ВНО).

Когда будет ЕВЭ 2024 года?

Согласно календарному плану вступительной кампании, ЕВЭ будет проходить в две сессии. Основная продлится с 24 июня по 15 июля. Дополнительная – 31 июля – 14 августа.

Что нужно брать на ЕВЭ?

Поступающим необходимо иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и использовавшийся при регистрации, приглашение-пропуск, распечатанный из кабинета абитуриента. По желанию можно также иметь прозу бутылку без этикетки.

Какую ручку брать на ЕВЭ?

Участникам экзамена следует взять с собой экзамен ручку для работы с черновиком. Она может быть любого цвета.

Сколько времени дают ЕВЭ?

На выполнение экзамена по английскому языку поступающим предоставляется 45 минут, на ТОУК – 75 минут.

Сколько вопросов будет на ЕВЭ?

Поступающие в аспирантуру будут иметь 30 вопросов по иностранному языку и 27 по ТОУК.

Какой уровень английского требуется для ЕВЭ?

Чтобы сдать экзамен, поступающим нужно подтвердить уровень владения иностранным языком, который соответствует Общеевропейским рекомендациям по языковому образованию (CERF), на уровне B1-B2.

Сколько нужно баллов ЕВЭ?

Чтобы поступить в магистратуру, во время вступительных испытаний необходимо набрать определенные проходные баллы по ЕВЭ и Единому профессиональному вступительному испытанию (ЕПВИ). В этом году порог для теста иностранного языка и ТЗНК составляет по тестовым 5 баллов, для ЕПВИ – 35 тестовых баллов.

В 2024 году Министерство образования и науки повысило проходной балл для поступления в аспирантуру. Абитуриентам нужно будет набрать не менее 150 баллов за каждый компонент единого вступительного экзамена.

Будущий аспирант должен составить блок ЕВЭ по иностранному языку, набрав не менее 16 тестовых баллов и блок ТОУК – не менее 17 тестовых баллов, которые будут переведены в рейтинговую шкалу.

Если поступающий в аспирантуру имеет результаты ЕВЭ 2023, то он может воспользоваться этими результатами, однако оценка за тест по иностранному языку должна быть не менее 130 баллов.

То есть на иностранном языке необходимо набрать не менее 16 тестовых баллов, а на ТОУК – не менее 17 тестовых баллов, которые будут переведены в рейтинговую шкалу.

Если участник экзамена не получит установленных пороговых баллов хотя бы по одному тесту, он не сможет поступить в аспирантуру или магистратуру в этом году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН назвали поразительное количество поступающих в аспирантуру в 2024 году.

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