Что стоит класть ребенку в ланчбокс, чтобы он был сыт и здоров: эксперт показала возможные варианты

Перекус – это не просто развлечение или способ занять время и дотянуть до обеда. Перекус является важной частью детского питания, обеспечивающего организм ребенка питательными веществами, помогает регулировать уровень сахара, работу мозга. Поэтому к такому приему пищи следует подготовиться ответственно.

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О том, из чего должен состоять правильный перекус для ребенка, рассказала диетолог Мария Федоренко (fedorenko.avm) в Instagram. Экспертша предоставила разнообразные примеры наполнения ланчбоксов.

Каким должен быть перекус

сбалансированным

практичным (чтобы ничего не пачкалось и ребенку было удобно есть)

приятным на запах

разноцветным, с разными текстурами

Перекус должен состоять из следующих частей:

Углеводы для энергии. Самый доступный вариант – целозерновой хлеб, хлебцы, крекеры, лаваш.

Белок для сытости. Яйцо, кусочек мяса, творог, нут, йогурт.

Овощи и фрукты. Помидоры черри, огурец, сладкий перец, кукуруза, морковь, брокколи, ягоды.

В качестве соусов или намазок: хумус, сливочный сыр, ореховая паста.

Десерт: черный шоколад, сухофрукты, орехи, пастила, свежие фрукты, зерновые батончики, домашние кексы или печенье.

Примеры ланчбоксов

1. Соленые крекеры, морковь, сыр твердый, фрукт (слива, виноград, яблоко).

2. Сэндвич с арахисовой пастой и бананом.

3. Натуральный йогурт, фрукты, орехи.

4. Лаваш с хумусом, огурец, помидор, чёрный шоколад.

5 Хлеб, вареные перепелиные яйца, огурец (морковь), пастила.

6. Сэндвич с куриным филе, овощи, фрукты.

7. Домашние наггетсы, овощи, фрукты.

8. Нут вареный, морковь, хлебец, сухофрукты.

9. Лаваш с овощами и сыром, фрукты, орехи.

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