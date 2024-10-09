Что стоит класть ребенку в ланчбокс, чтобы он был сыт и здоров: эксперт показала возможные варианты
Перекус – это не просто развлечение или способ занять время и дотянуть до обеда. Перекус является важной частью детского питания, обеспечивающего организм ребенка питательными веществами, помогает регулировать уровень сахара, работу мозга. Поэтому к такому приему пищи следует подготовиться ответственно.
О том, из чего должен состоять правильный перекус для ребенка, рассказала диетолог Мария Федоренко (fedorenko.avm) в Instagram. Экспертша предоставила разнообразные примеры наполнения ланчбоксов.
Каким должен быть перекус
- сбалансированным
- практичным (чтобы ничего не пачкалось и ребенку было удобно есть)
- приятным на запах
- разноцветным, с разными текстурами
Перекус должен состоять из следующих частей:
- Углеводы для энергии. Самый доступный вариант – целозерновой хлеб, хлебцы, крекеры, лаваш.
- Белок для сытости. Яйцо, кусочек мяса, творог, нут, йогурт.
- Овощи и фрукты. Помидоры черри, огурец, сладкий перец, кукуруза, морковь, брокколи, ягоды.
- В качестве соусов или намазок: хумус, сливочный сыр, ореховая паста.
- Десерт: черный шоколад, сухофрукты, орехи, пастила, свежие фрукты, зерновые батончики, домашние кексы или печенье.
Примеры ланчбоксов
1. Соленые крекеры, морковь, сыр твердый, фрукт (слива, виноград, яблоко).
2. Сэндвич с арахисовой пастой и бананом.
3. Натуральный йогурт, фрукты, орехи.
4. Лаваш с хумусом, огурец, помидор, чёрный шоколад.
5 Хлеб, вареные перепелиные яйца, огурец (морковь), пастила.
6. Сэндвич с куриным филе, овощи, фрукты.
7. Домашние наггетсы, овощи, фрукты.
8. Нут вареный, морковь, хлебец, сухофрукты.
9. Лаваш с овощами и сыром, фрукты, орехи.
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