Болезнь гениев. Как определить дислексию и что делать родителям, когда ребенок не может читать

Дислексия – это болезнь, во время которой трудно читать и писать, однако она не влияет на интеллект. Люди с этой особенностью обычно имеют некоторые нарушения с активностью, вниманием и развитием языка. В частности, дети могут иметь сложности в узнавании букв, неправильном звуковом воспроизведении слов, восприятии и понимании прочитанного.

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OBOZ.UA собрал информацию об особенностях такой болезни. Подробно о том, как родителям распознать симптомы, вовремя помочь ребенку и узнать, кто из известных личностей имел дислексию, читайте дальше в материале.

Возникновение дислексии составляет 4% по всему миру и имеет несколько видов:

Дислексия зрительного типа, связана с нарушением зрительно-двигательной координации и зрительно-пространственной координации.

Слуховая, чаще всего связанная с нарушением речевых функций.

Интегративная, когда есть нарушения в перцептивно-двигательной интеграции.

Смешанного типа, когда возникают нарушения в слуховом восприятии слова, слуховой последовательной памяти, зрительном восприятии слов, зрительной последовательной памяти, визуально-слуховой памяти и пространственном воображении.

Чаще всего, симптомы заболевания начинают замечаться в период начальной школы и особого внимания нуждаются те дети, которые имеют генетический риск. Родители или воспитатели могут видеть у малышей задержку речевого и моторного развития: они начинают позже говорить предложениями, имеют сложности с попытками рисования, мытьем рук, пользованием столовыми предметами, одеванием, бегом.

В возрасте 3–5 лет, можно заметить нежелание участвовать в физических развлечениях (кататься на велосипеде, бегать), дети неправильно держат карандаши и сильно давят на них во время рисования. Не могут нарисовать круг в 3 года, квадрат и крест в 4, треугольник в 5, испытывают трудности в составлении головоломок или пазлов, запоминаний имен.

В возрасте 6-7 лет у школьника можно заметить проблемы с использованием ножниц, рисованием сложных геометрических фигур и узоров, ловлению мяча, путанью лево-право, путанью букв, ошибаются в произношении слов, имеют плохую память при изучении стихов или песен, дней недели и т.д.

Для того, чтобы установить действительно ли у ребенка такое расстройство, нужно обратиться к врачу и пройти специальное тестирование, рассказывает логопед Эллисон Пур в интервью Health Essentials. Родители могут помогать мальчикам и девочкам тренировать свой мозг. В частности, вместе читать и обсуждать прочитанное. Ответы на вопросы к тексту укрепят способность анализировать информацию, а также расширят словарный запас школьников.

Специалист советует как можно больше разговаривать с детьми, ведь это поможет им лучше понять значение слов и способы их использования, а также улучшить навыки произношения и словарный запас. Развитие устной речи может помочь им в чтении.

Кроме того, можно использовать специальные книги, которые помогут лучше понимать слова и звуки. По словам эксперта, дислексия – это не приговор, просто детей нужно направить другим путем, чтобы они смогли достичь своих целей.

Как облегчить обучение

Коррекционный педагог Вера Собар в интервью Новой украинской школе поделилась советами, которые помогут облегчить обучение детям. Она уверяет, что следует составлять индивидуальную программу развития и особенно важно делать перерывы. В работе с ребенком она всегда проговаривает чего и сколько они будут делать и когда будет передышка.

В школе, ассистентам учителей, специалист советует иметь те предметы для детей с дислексией, которые будут помогать переключать внимание, например мягкий конструктор или мяч, игру-головоломку и т.д. После короткого перерыва можно возвращаться к учебе.

В случае, когда в классе только учитель, а ребенок хоть и имеет признаки дислексии, однако считается нормотипным, то он будет быстро терять внимание на уроках и молча отсиживаться, а не задавать вопросы, чтобы понять предмет. Это приведет к полному унынию в своих силах и ощущению беспомощности, отмечает Собар.

Эксперт советует использовать методы коррекции, учитывающие индивидуальные потребности ребенка. В частности, рассказывает о мультисенсорном подходе.

"Он заключается в том, что в работе с ребенком пускают в действие разные органы чувств и каналы восприятия информации. То есть мы не только слушаем и читаем, но и рисуем буквы, поем, лепим их из пластилина или выводим на цветном песке, используем специальные карточки и формируем так зрительный образ", – говорит Собар.

После того, как школьник запомнил буквы, можно начать складывать их в слоги. Процесс чтения таких детей все равно может отличаться, добавляет мама. В случае сложной ситуации, детям с дислексией, может понадобиться 3-4 года для того, чтобы научиться читать.

Педагог подчеркивает, что даже если такие дети отстают в этом предмете, это не значит, что они не могут овладеть школьной программой наравне со сверстниками. Просто таким ученикам нужно больше помощи. Например, прочитать задачи по математике и другим дисциплинам вслух. Это касается и старших школьников, ведь нагрузка после 5 класса возрастает и из-за усталости у детей с такой особенностью падает трудоспособность.

Собар добавляет, что дети с дислексией нуждаются в помощи примерно до 14-15 лет, то есть до того момента, когда сформируются нейронные связи, а у подростка зафиксируются свои методы получения и запоминания информации.

Дислексия – болезнь гениев

Ученые нашли связь между дислексией и достижением успеха, ведь те, кто имеет эту особенность, смотрят на обычные вещи иначе – необычно и нестандартно.

В частности, к людям, которые имели определенные расстройства в чтении и написании, относится Агата Кристи, английская писательница, которая за свою жизнь так и не научилась грамотно писать и покинула школу. Однако это не помешало ей стать автором более 80 книг.

Петр I, последний правитель Московского царства, мог не обращать внимание на отсутствие букв в написанном слове, несмотря на попытки учителей это так и не удалось исправить.

Ганс Кристиан Андерсен слыл безграмотным автором и неоднократно получал обратно свои рукописи.

Шведская принцесса Виктория, которая рассказала, что до сих пор не умеет читать и поделилась, что в школе над ней потому смеялись, ведь она в старших классах читала по слогам.

Кроме этого, дислексиками были Марк Фарадей – великий физик и математик, Леонардо да Винчи, П.Пикассо, Уолт Дисней, Альберт Энштейн, Уинстон Черчилль, Мерлин Монро, Карл XVI – шведский король, Том Круз.

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