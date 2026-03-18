Что такое дзиґар? Как это слово объясняет словарь и почему мнения украинцев разделились

Украинский язык интересен тем, что имеет не только множество интересных слов, но и тем, что значение одного слова может быть разным из-за региональных особенностей. Одним из таких является слово " дзиґар ".

Мама украинского школьника, который учится в первом классе одной из гимназий в Киевской области по программе "Интеллект Украины" поделилась с OBOZ.UA заданием, которое озадачило не только ее, но и других родителей одноклассников сына. Детям надо было объяснить значение этого слова.

"Суть задания заключалась в том, чтобы ребенок самостоятельно объяснил значение слова. Мы не справились. Откуда детям в первом классе это знать?" – поделилась мама мальчика.

Что говорит словарь

Согласно академическим словарям украинского языка (в частности СУМ), слово дзиґар (или чаще во множественном числе — дзиґарі) – это часы. Чаще всего речь идет о больших настенных или напольных часах.

Однако также есть второе значение: сигарета. Так говорят в некоторых диалектах (в частности в центральной части Карпат) как о синониме к табачному изделию (созвучно с "цигарка").

Поэтому те украинцы, которые имеют родственников или происхождение из западного региона Украины (особенно старшего поколения), услышав это слово, подумают о часах. Однако в других регионах из-за сходства со словом "цигарка" люди часто ошибочно считают, что это одно и то же.

"Дзигарок на руке, а выкуривают дзиґар", — пишут в комментариях под постом об обсуждении этого слова.

Стоит заметить, что сейчас слово "дзиґар" считается архаизмом и в большинстве словарей отмечено как устаревшее. Однако некоторые украинцы стремятся вернуть забытые исконно украинские слова в современный быт с целью заменить заимствования, которых в украинском языке тоже немало.

