Что такое эхолалия и когда следует обратиться к специалисту, если ребенок постоянно повторяет слова за взрослыми

Когда ребенок повторяет только что услышанные слова или выражения, это называется термином эхолалия. Это очень важная часть развития речи малышей, ведь так они учатся говорить, повторяя слышащие вокруг звуки.

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Однако после двух лет дети должны создавать собственные комбинации фраз и предложений. Об этом отмечает эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в телепроекте "Супермама". По словам специалиста, если симптомы эхолапии наблюдаются после четырех лет, родителям следует обратиться к неврологу.

"Когда ребенок повторяет только что услышавшие слова или выражения, это называется термином эхолалия. Это чрезвычайно важная часть развития речи малышей, ведь так они учатся говорить копируя все вокруг. Повторение постепенно угасает после двух лет, когда дети начинают создавать собственные комбинации фраз и предложений. Если же симптомы эхолалии наблюдаются и после четырех лет, следует обязательно обратиться к неврологу", – говорит эксперт.

Он отмечает, что эхолалия не самостоятельный диагноз. Впрочем, когда дети длительно повторяют за взрослыми, это может быть признаком задержки психоречевого развития, аутизма или другого неврологического расстройства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что детям с трех лет полезно приобщаться к домашним делам, ведь это оказывает положительное влияние на их развитие. При выполнении таких обязанностей у мальчиков и девочек задействуются большие участки головного мозга.

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