Что такое 'екстраполювати': этого слова не должно было быть на НМТ по украинскому языку

Нынешний НМТ по украинскому языку шокировал многих. Скажем, бурную дискуссию вызвало слово "нецке", которое, согласно некоторым словарям, было употреблено в неправильном роде. Позже выяснилось, что в тест попал также глагол "экстраполировать".

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Свое возмущение им выразила в TikTok учительница украинского языка Алла Горовая. В частности, она указала, что это слово не входит в стандартный школьный курс, поэтому ему не место на НМТ. OBOZ.UA попытался разобраться с его значением.

Итак, Алла Горовая рассказала, что за объяснением термина ей пришлось обратиться к искусственному интеллекту. "Не буду утверждать, что вы его не учили на уроках математики, потому что мне помогал Chat GPT. Я его терзала очень долго... Но, если вы не учили, очень странно, что вам это слово дали", – призналась учительница.

Согласно 11-томному Словарю украинского языка, "екстраполювати" означает "здійснювати екстраполяцію". Существительное "екстраполяція", в свою очередь он толкует так:

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Первое значение отмечено как книжное, то есть это лексика, которая используется преимущественно в письменной форме и характерна для научного, делового, публицистического или художественного стилей и практически не употребляется в повседневной речи. Означает это существительное распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть.

Второе значение – это математический термин, который означает вычисление по ряду данных значений математического выражения других его значений, находящихся вне этого ряда.

Итак, Алла Горовая была права – слово "екстраполяція" и производное от него "екстраполювати" не относится к базовой лексике. Даже к каким-то сложным или уникальным ее проявлениям. А значит появление такого слова на НМТ действительно является довольно противоречивым.

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