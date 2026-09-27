Что такое граф? Отца третьеклассника захейтили из-за задачи из программы "Интеллект Украины"

Украинский отец, пытавшийся разобраться с домашним заданием своего сына-третьеклассника, настолько растерялся, что решил обратиться за помощью к незнакомцам в сети. Задание было по математике, нужно было составить простую задачу с графом. Но отец даже не понял, что именно требуют условия задачи.

Речь идет о простой задаче по математике для третьего класса, правда, по программе "Интеллект Украины". Мужчина опубликовал в соцсетях видео, которое вызвало волну хейта.

Как раскритиковали отца

"Учебник "Я познаю мир", третий класс. Ребенок пришел, говорит: "Папа, помоги решить задачу". (читает задачу) "Составь задачу, которую можно решить методом графов, и предложи одноклассникам решить ее. Методом графов. Что такое "метод графов"? Я ничего не понял", – признается мужчина с ником den4ik777.

В комментариях пользователи несколько раз объяснили ему, что именно нужно сделать согласно условиям задания, но отец третьеклассника никак не отреагировал на эти объяснения.

Тогда ему предложили спросить у ИИ или даже просто поискать графы в Google. Отец сказал, что ему это сложно (и в это нетрудно поверить, ведь den4ik777 читает по слогам).

Правда, мужчину не только критиковали, в сети нашлось много украинцев, которым эта несложная задача также показалась непосильной.

О чем речь

Научно-педагогический проект "Интеллект Украины" – это всеукраинская образовательная программа для 1-11 классов, направленная на поиск, развитие и реализацию потенциала способных и одаренных детей.

Обучение проходит по специальным комплектам, включающим ежемесячные рабочие тетради по различным предметам. Доступ к другим и дополнительным материалам, а также к платформе возможен через портал дистанционного образования.

Проект охватывает более 900 школ во всех регионах Украины.

В школьной программе по математике граф – это обычный рисунок, состоящий из точек и соединяющих их линий. Он помогает наглядно решать логические задачи.

Если вы смотрели сериал "Теория большого взрыва" , то помните, что герои этого ситкома (почти все – с учеными степенями докторов наук) неоднократно решали любые задачи именно с помощью графов, даже такие простые, как пойти всем вместе в кино.

Но в современной школьной программе по математике с графами начинают знакомиться, действительно, уже с третьего класса.

Что предшествовало

Недавно отец с ником den4ik777 "прославился" другой, но также довольно простой математической задачей. А именно: он пытался помочь сыну найти трехзначное число, у которого сумма "предыдущего и следующего за ним чисел равна 300".

Как и в этот раз, отец практически сразу признал, что даже не понял прочитанного.

Как сообщал OBOZ.UA, мама второклассника Лиза Шульман из Львова показала домашнее задание своего сына по программе "Интеллект Украина" и взбудоражила сеть. Она рассказала, что в первом классе старалась не акцентировать внимание на домашнем обучении, чтобы не отбить у ребенка желание ходить в школу. Однако во втором классе количество уроков, которые нужно выполнять дома, ее возмущает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!