Что такое мотивационное письмо и нужно ли его писать в 2024 году

Мотивационное письмо (МП, укр, – МЛ) – это документ, который абитуриент предоставляет при поступлении в высшее учреждение образования, чтобы показать свое желание учиться определенной профессии и в конкретном заведении. Благодаря ему поступающий помогает убедить университет, что именно будущий соискатель образования больше всего заинтересован в учебе и именно его нужно отнести к ЗВО.

В 2024 году при поступлении в учреждения высшего образования подача такого письма обязательна как на контракт, так и на бюджет. В случае, если у поступающих одинаковый конкурсный балл, приемная комиссия может отдать предпочтение абитуриенту, который имеет большую мотивацию. OBOZ.UA собрал самые частые вопросы и ответы относительно мотивационного письма при вступлении в университет

Зачем нужно мотивационное письмо

Мотивационное письмо демонстрирует желание абитуриента учиться выбранной профессии именно в том университете, который он избрал.

Когда пишут мотивационные письма

МП необходимо писать как для вступления на бюджет, так и на контракт. Предоставление документа обязательно для всех категорий поступающих. Комиссия проверяет мотивационные письма претендентов на добродетель и оценивает их по рейтингу, которое из писем было лучше и убедительнее.

Кому нужно писать мотивационное письмо в 2024 году

По правилам, подавать мотивационное письмо необходимо всем категориям абитуриентов. К каждой заявке на поступление – и на бюджет, и на контракт – абитуриент должен прикрепить такой документ.

Когда нужно писать мотивационное письмо

МП следует написать накануне подачи документов для вступления в ЗВО.

Сколько баллов дают за мотивационное письмо

При поступлении в университет приемная комиссия не прибавляет дополнительных баллов за МП. Однако, если поступающие имеют одинаковые конкурсные баллы, предпочтение могут предоставить абитуриенту, который предоставил больше информации о своей мотивации учиться в избранном ЗВО.

Сколько можно подавать мотивационных писем

В 2024 году абитуриент может подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в любое заведение высшего образования и до 10 заявлений на контракт. К каждому университету поступающему следует добавить мотивационное письмо.

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