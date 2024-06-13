Что такое мотивационное письмо и нужно ли его писать в 2024 году
Мотивационное письмо (МП, укр, – МЛ) – это документ, который абитуриент предоставляет при поступлении в высшее учреждение образования, чтобы показать свое желание учиться определенной профессии и в конкретном заведении. Благодаря ему поступающий помогает убедить университет, что именно будущий соискатель образования больше всего заинтересован в учебе и именно его нужно отнести к ЗВО.
В 2024 году при поступлении в учреждения высшего образования подача такого письма обязательна как на контракт, так и на бюджет. В случае, если у поступающих одинаковый конкурсный балл, приемная комиссия может отдать предпочтение абитуриенту, который имеет большую мотивацию. OBOZ.UA собрал самые частые вопросы и ответы относительно мотивационного письма при вступлении в университет
Зачем нужно мотивационное письмо
Мотивационное письмо демонстрирует желание абитуриента учиться выбранной профессии именно в том университете, который он избрал.
Когда пишут мотивационные письма
МП необходимо писать как для вступления на бюджет, так и на контракт. Предоставление документа обязательно для всех категорий поступающих. Комиссия проверяет мотивационные письма претендентов на добродетель и оценивает их по рейтингу, которое из писем было лучше и убедительнее.
Кому нужно писать мотивационное письмо в 2024 году
По правилам, подавать мотивационное письмо необходимо всем категориям абитуриентов. К каждой заявке на поступление – и на бюджет, и на контракт – абитуриент должен прикрепить такой документ.
Когда нужно писать мотивационное письмо
МП следует написать накануне подачи документов для вступления в ЗВО.
Сколько баллов дают за мотивационное письмо
При поступлении в университет приемная комиссия не прибавляет дополнительных баллов за МП. Однако, если поступающие имеют одинаковые конкурсные баллы, предпочтение могут предоставить абитуриенту, который предоставил больше информации о своей мотивации учиться в избранном ЗВО.
Сколько можно подавать мотивационных писем
В 2024 году абитуриент может подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в любое заведение высшего образования и до 10 заявлений на контракт. К каждому университету поступающему следует добавить мотивационное письмо.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 секретах для поступающих, как написать мотивационное письмо.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!