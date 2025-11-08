Что такое на украинском 'зворохобити' и чем заменить этот диалект, чтобы все поняли

Украинский язык – это не только деловое общение. Украинцы в каждом регионе имеют свои диалекты, которые интересны для исследований, но их не всегда могут понять люди из других уголков страны.

Сегодня на OBOZ.UA читайте о закарпатском диалектном слове "зворохобити". Для того, чтобы, когда вы употребляете его, вас поняли другие украинцы, можно использовать "збурити" или "розтривожити".

Как пишут на сайте slovnyk.me, "зворохобити" – это глагол совершенного вида и означает – разволновать (розхвилювати). Также его можно использовать в контексте "подстрекать" (підбурювати) или "подговорить" (намовити).

Кроме того, на сайте толкового словаря "Горох" сказано, что это слово можно встретить и в художественных текстах. Например, его использовала украинская писательница-модернистка Ольга Кобылянская: "Між ними прокинулась неприязнь і ворохобила тайком тут і там молоду, напівдику кров" и даже в Библии в переводе украинского ученого и епископа Иллариона Огиенко: "І зачали оскаржати [звинувачувати] Його й говорити: Ми ствердили, що Цей ворохобить народ наш, і забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що Він Христос Цар".

