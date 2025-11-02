Как на украинском сказать 'холостяк'? Ошибаются почти все

Незамужнего мужчину украинцы в своем большинстве называют холостяк. Этому в подтверждение есть даже популярное телевизионное шоу, где одинокие звезды шоу-бизнеса пытаются найти себе пару.

Однако, это слово не является исконно украинским. Более того, учитывая абсолютное другое значение слова "холостий", его неправильно использовать в значении мужчины без семьи. А по-украински следует говорить "парубок", рассказывает в видео на своей странице в Instagram музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер.

"Такое знаменитое и уже привычное слово не является украинским, оно – соседское. И в украинском языке имеет очень негативное значение", – говорит солист группы Бульвары ЛУ и объясняет, что у нас действительно есть слово "холостий", но в значении "порожній".

"Более того, существует глагол "холостити", когда кота делают не котом. Поэтому холостий в значении неодружений – это роковая ошибка", – добавляет языковед.

Так, на украинском неженатого мужчину следует называть парубком, а период его самостоятельной жизни – парубоцтвом. Также в комментариях к видео музыканту напомнили о еще одном слове-ответчике – одиночка.

Кроме этого, Рами Аль Шаер добавил, что в словаре писателя Бориса Гринченко слова "холостяк" никогда не было, несмотря на то, что сейчас оно присутствует в толковых словарях украинского языка, потому что появилось там в 30-е годы, когда наш язык пытались уничтожить, а украинцев русифицировать.

