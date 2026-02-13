Что такое 'обійстя': какие есть синонимы

Читая классическую украинскую литературу вы могли встречать существительное "обійстя". Но хорошо ли вы понимаете, что означает это слово украинского языка?

OBOZ.UA рассказывает, как толкуется это существительное. А также откуда оно взялось, как употребляется и какие имеет синонимы.

В общем, о значении слова не так уж и трудно догадаться из того, в каком контексте оно употребляется. Рассмотрим несколько примеров:

Вона з трудом перелізла через рів і попід паркан, що обгороджував обійстя (И. Франко);

До щему захотілось бодай постояти коло свого обійстя, хоча здаля поглянути на хату, в якій виріс, в якій росте його син (А. Мястковский).

Толковые словари подтверждают догадку: так в украинском языке называют сельскую усадьбу. Также таким образом может называться двор в широком смысле – со всеми зданиями, которые в нем расположены. Итак, имеем два синонима: "садиба" и "двір".

Происходит это существительное от глагола "обходити". То есть речь идет о территории, которую должны были обходить и за которой ухаживать хозяева. Также "обійстя" сопоставляют с глаголом "бути".

Кстати, в украинском языке есть похожее по звучанию и несколько отличное по значению слово "обіхідка". Так называли дом без ограждения. Сейчас это существительное встречается довольно редко.

