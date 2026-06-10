Что такое 'плесо': значение знают не все

Есть в Киеве такое коммунальное предприятие "Плесо", которое занимается охраной, содержанием и эксплуатацией земель водного фонда столицы. Но не все знают, что его название выбрали не случайно – слово "плесо" в украинском языке имеет вполне конкретное значение и является ко всему довольно поэтичным.

Видео дня

OBOZ.UA обратился к словарям, чтобы рассказать об этом существительном подробнее. И да, оно связано именно с водой.

Согласно толковому словарю, словом "плесо" в украинском языке называют:

относительно широкий, со спокойным течением участок реки между двумя перекатами, излучинами;

свободный от зарослей, относительно глубокий спокойный участок какого-либо водоема;

спокойную, чистую водную гладь.

То есть, когда вы смотрите на спокойное озеро или реку с тихим течением, поверхность которой покрывает разве мелкая рябь от легкого ветерка, вы смотрите на "плесо". Конечно, употребляли слово и классики украинской литературы:

На закруті, під скалою було... широке плесо, завглибшки, може, по шию (Иван Франко);

Само озеро – тиховоде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині (Леся Украинка);

Над плесом ставу сонні трави (Максим Рыльский);

Главные истории дня

На яру, над лісом, заблищало широким плесом небо (Иван Нечуй-Левицкий).

Есть у этого существительного и дополнительное, диалектное значение. Так "плесом" могут называть грядку четырехугольной формы. В словаре Бориса Гринченко видим такой пример употребления слова в этом значении: "Як оце плесо захарастили редькою".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как передать на украинском языке значение фразеологизма "глаз-алмаз".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.