Что такое 'ралець': значение мало кто знает

Это слово вы могли встречать в произведениях Максима Рыльского или Василия Стуса. Если оно сбивало вас с толку, вы в этом не одиноки ведь его относят к устаревшей лексике украинского языка.

Видео дня

OBOZ.UA разбирался, что такое "ралець" и как это существительное можно использовать в речи. Предложим мы и несколько интересных и необычных синонимов.

Итак, обратимся к толковым словарям. Они подают два значения для существительного "ралець":

подарок, приношение;

то же, что пир (в таком случае "ралец" употребляется в переносном значении).

Вот как употребляется это слово в значении "подарок":

Переїжджі не скупилися і ще від себе додавали своїй охороні ситий ралець (З. Тулуб);

Меншиков дихав проти українців чорним димом, жадібний і захланний, він нашорошував вуха на шемрання тих старшин, які несли йому багатий ралець (Ю. Мушкетик).

А вот в этой цитате мы уже видим его в переносном значении, где оно описывает пир:

О, по-належному ми зустрічаєм орди Гостей, не кликаних у край наш на ралець! (М. Рыльский).

Кстати, фразеологизм "кровавый пир" в значении "жестокая битва, война, кровопролитие" также можно переиначить в "кривавий ралець". Вот как это сделал писатель Михаил Старицкий:

Підкошує силу козачу біда Та зігнана ляхом голота... Немає рятунку: єдиний кінець – Ушкварить катюгам кривавий ралець!

Что касается основного значения слова, то вот еще несколько интересных и редких синонимов, которыми можно в украинском языке описать подарок:

дарівщина;

бакшиш;

пайда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает слово "зібгати", которое любят украинские литераторы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.