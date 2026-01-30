Что такое "ралець": значение мало кто знает
Это слово вы могли встречать в произведениях Максима Рыльского или Василия Стуса. Если оно сбивало вас с толку, вы в этом не одиноки ведь его относят к устаревшей лексике украинского языка.
OBOZ.UA разбирался, что такое "ралець" и как это существительное можно использовать в речи. Предложим мы и несколько интересных и необычных синонимов.
Итак, обратимся к толковым словарям. Они подают два значения для существительного "ралець":
- подарок, приношение;
- то же, что пир (в таком случае "ралец" употребляется в переносном значении).
Вот как употребляется это слово в значении "подарок":
Переїжджі не скупилися і ще від себе додавали своїй охороні ситий ралець (З. Тулуб);
Меншиков дихав проти українців чорним димом, жадібний і захланний, він нашорошував вуха на шемрання тих старшин, які несли йому багатий ралець (Ю. Мушкетик).
А вот в этой цитате мы уже видим его в переносном значении, где оно описывает пир:
О, по-належному ми зустрічаєм орди Гостей, не кликаних у край наш на ралець! (М. Рыльский).
Кстати, фразеологизм "кровавый пир" в значении "жестокая битва, война, кровопролитие" также можно переиначить в "кривавий ралець". Вот как это сделал писатель Михаил Старицкий:
Підкошує силу козачу біда Та зігнана ляхом голота... Немає рятунку: єдиний кінець – Ушкварить катюгам кривавий ралець!
Что касается основного значения слова, то вот еще несколько интересных и редких синонимов, которыми можно в украинском языке описать подарок:
- дарівщина;
- бакшиш;
- пайда.
