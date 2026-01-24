Что такое 'зібгати': это слово любили украинские литераторы

В литературном украинском языке и официальном правописании существуют слова, которые не используются активно в бытовом общении. Одним из таких является слово "зібгати".

Видео дня

Оно зафиксировано во всех нормативных словарях украинского языка и чаще всего имеет значение смять, скомкать что-либо. Однако есть и другие. Читайте об этом подробнее в материале OBOZ.UA.

Как пишет сайт slovnyk.ua, слово "зібгати" можно использовать в четырех значениях:

зім'яти, зіжмакати що-небудь жужмом;

певним чином зігнути, скласти що-небудь;

зліпити, виробити що-небудь із тіста;

зробити, створити, написати й т. ін. що-небудь наспіх, швидко (переносне значення).

Примеры использования:

Зібгав Аркадій Петрович серветку, кинув на стіл і вибіг з хати (письменник Михайло Коцюбинський "Коні не винні", 1912 рік);

Василь Васильович зібгав ноги під стільцем, а сам відкинувся на спинку з такою силою, що вона навіть хруснула (письменник Олекса Гуреїв, роман "Наша молодість", 1949 рік);

А хто краще коровай зібгає, тому мати пива наливає (письменниця Любов Забашта, "Квіт папороті", 1960 рік);

Багацько в нас було працівників пера, та щось малі про те лишилися здобутки. Зібгає вірш чи жарт, ото всього добра. Та й шасть з очей – нема про його й чутки (поет Павло Грабовський, "До українців", 1959 рік).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что такое перехнябленный и когда употребляют это слово.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!