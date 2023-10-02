Что такое семейное обучение, в чем его плюсы и минусы

С началом полномасштабной войны в Украине родители школьников вынуждены были выбирать между разными дистанционными формами обучения. Нередко оказавшиеся за рубежом дети переводились на семейное обучение, которое предусматривает индивидуальный план изучения уроков, контролируемый родителями.

OBOZREVATEL собрал информацию, что такое семейное обучение, каковы его преимущества и особенности и что необходимо знать, прежде чем выбрать домашнее образование. В частности, такой вид получения знаний предусмотрен законодательством.

Что такое семейное обучение и каковы его особенности

Семейная форма обучения обозначена законом "Об образовании" и предусматривает организацию родителями образовательного процесса ребенка с обязательным учетом в определенной школе. Это нужно для того, чтобы преподаватели могли отслеживать уровень успеваемости таких школьников и, в случае необходимости, давать рекомендации родителям. Такая форма обязывает родителей нести ответственность за образование, но не запрещает пользоваться услугами репетиторов или курсов.

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Для того, чтобы перевести ребенка на семейную форму обучения нужно обратиться в школу, где администрация предоставит всю необходимую информацию по оформлению документов. Однако делать такой перевод необходимо до начала учебного года или не позднее чем за 3 месяца до годового оценивания.

Следует отметить, что согласно закону, учебное заведение обязано уведомить службу по делам детей о переводе школьника на домашнее обучение. Такой шаг необходим для выполнения родительских обязательств в рамках определенных норм.

Также необходимо узнать о требованиях относительно проверки уровня успеваемости в школе, в частности о том, как будет проходить оценивание ученика по предметам. Согласно законодательству, для детей 1-4 классов предусмотрено выполнение проверочных работ не менее 3-х раз в год. Школьники 5-11 классов должны проходить контроль качества образования не менее 4 раз в год, а выпускники 4, 9, 11 классов пройти государственную итоговую аттестацию.

"Если по результатам итоговой оценки и/или аттестации соискателей образования установлен уровень их учебных достижений не ниже среднего, они могут продолжать обучение по семейной форме", – говорится в законе о получении образования.

В случае, если ученик показал низкий уровень знаний на итоговом оценивании или не смог его пройти, без уважительных причин – ему дается шанс сдать экзамен еще раз в течение месяца. В частности, законом отмечено, что родители должны создать условия для улучшения знаний школьников и повторного прохождения оценки. Если уровень достижений ребенка остается таким же, как и во время первого экзамена, это будет основанием для перевода на другую форму обучения.

Как подготовиться к семейному обучению

Перед тем, как начать обучение, следует обратиться к преподавателям учебного заведения, которые объяснят программу, утвержденную школой, и расскажут о необходимой литературе, передает Еducation.

Родители имеют право узнать об определенных предметах, образовательных программах и получить необходимые учебники. При самостоятельном планировании обучения ребенка следует учитывать государственный стандарт и составить соответствующий индивидуальный план.

В случае необходимости образовательное учреждение предоставит программу получения знаний, проведет консультации, а также доступ к необходимой литературе и возможность участия в школьных событиях и кружках. Для ученика, который получает образование на семейной форме, предусмотрена возможность пользования школьной инфраструктурой и участием в разнообразных активностях.

Условия обучения и успеваемость

Для того, чтобы ребенку было комфортно учиться дома, нужно создать надлежащие условия, в частности, стоит обратить внимание на обустройство рабочего места школьника.

Родителям также необходимо заблаговременно позаботиться о канцелярии, литературе, рабочих тетрадях и диджитал-контенте, который будет способствовать усвоению материала. Конечно, все это можно организовать, нанимая репетитора или найдя соответствующие курсы.

Кроме того, что детям на домашней форме обучения нужно проходить тестирование в школе, родители должны позаботиться и о контроле качества образования на дому. Для этого можно использовать разнообразные тестовые тетради или онлайн-ресурсы.

Преимущества семейного обучения

Семейное образование требует значительных усилий и навыков в планировании, но имеет свои преимущества. Прежде всего это индивидуальный подход к обучению, учитывающий способности и интересы ребенка. Родители могут глубже изучать и объяснять темы интересующих ребенка предметов, а также больше внимания уделять сложным урокам. Гибкий график обучения – еще одно преимущество, которое позволяет учитывать ритм и потребности школьника. Кроме того, семейное образование дает возможность учиться в любом удобном месте, что способствует комфорту на уроках и адаптации к конкретным условиям.

Недостатки домашней формы обучения

Среди недостатков семейной формы обучения следует отметить ограниченную социализацию ученика, поскольку он не имеет полного общения со сверстниками в школьном коллективе. Однако это можно компенсировать посещением кружков, курсов и других внешкольных мероприятий, где у ребенка есть возможность взаимодействовать со сверстниками. Также важно отметить потребность в постоянном родительском контроле, требующем высокого уровня самоорганизации и системности в учебном процессе, поскольку хаотический подход может негативно отразиться на результативности обучения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что дети, находящиеся за границей из-за войны, будут учиться по новой школьной программе.

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