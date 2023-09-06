Как обустроить рабочее место школьника и что стоит убрать со стола: рекомендации от Минздрава

Министерство здравоохранения Украины объяснило, какие условия нужно создать школьникам при выполнении домашних заданий, чтобы не только иметь успехи в учебе, но и не навредить здоровью. Среди основных пунктов – правильно подобранная мебель и качественный свет.

В первую очередь, нужно быть внимательным к соответствию размера мебели, а именно стола и стула с ростом школьника, отмечают в профильном ведомстве. Если ребенок не первоклассник, а мебель не новая – стоит изменить настройки. Именно поэтому удобнее всего для школьников выбрать системы-трансформеры. В учебном году можно индивидуально подстраивать высоту под ребенка.

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Для проверки размеров стола и стула пользуемся обычным способом. Ребенок должен сесть глубоко на стул, пояснично-крестцовой частью тела опереться на спинку и держать ровно корпус и голову. Ноги нужно согнуть в тазобедренном и коленном суставах под прямым углом, стопы сперты на пол. Предплечье свободно положить на стол, а голову слегка наклонить вперед.

Если стул слишком низкий – ребенок начнет склоняться над тетрадкой при выполнении упражнений, что будет портить осанку. Высокое положение станет причиной напряжения и утомляемости, в таком случае можно добавить подставку для ног.

Каким должно быть освещение дома для школьника

По возможности нужно расположить детскую мебель так, чтобы обеспечить достаточным освещением днем, но избегать прямых солнечных лучей.

Работая в тетради, ребенок может слишком напрягать глаза от солнца, что грозит проблемами со зрением. Лучшим вариантом для искусственного освещения станет лампа с гибкой ножкой, которую можно регулировать в зависимости от потребностей. Если ребенок левша – лампу лучше разместить справа, в другом случае – слева.

Не рекомендуют в Минздраве перегружать рабочее место лишней канцелярией и другими предметами. Это может отвлекать ребенка от обучения и мешать концентрации. Лучше всего если в личном столике будут дополнительные ящички для хранения школьных вещей.

Если же ребенок большую часть обучения проводит за компьютером или ноутбуком, позаботьтесь, чтобы экран гаджета находился напротив его лица на расстоянии вытянутой руки. При использовании клавиатуры и мышки запястья ребенка должны располагаться прямо, это будет предупреждать отек мышц.

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