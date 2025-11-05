Что во время воздушной тревоги должен делать классный руководитель? Юрист объяснила, кто несет ответственность за учеников

Во время воздушной тревоги ответственность за учеников несет учитель, который в это время проводит урок. Именно он сопровождает детей в укрытие, контролирует их присутствие и находится с ними.

На этом отмечает образовательный юрист Лилия Орел. По ее словам, в каждом учебном заведении заранее разрабатывается алгоритм действий во время воздушной тревоги. В нем должно быть четко определено, кто, куда и как сопровождает учеников.

В то же время, классный руководитель во время тревоги находится с учениками в случае, если он в это время проводил урок. Однако если по расписанию он не имеет занятий, то может находиться за пределами заведения.

Образовательный эксперт отметила, что классное руководство – это не должность, а выполнение определенных обязанностей, поэтому оно не требует обязательного присутствия педагога во время уроков.

Напомним, украинский учитель физики и информатики Руслан Цыганков позволил ученикам поспать на первом уроке после воздушной тревоги, которая длилась всю ночь. Педагог отметил, что темы, которые они должны были изучить на занятии можно будет догнать позже.

Он указал, что не хочет, чтобы дети были уставшие и невыспавшиеся. Украинцы были в восторге от поступка Цыганкова и в очередной раз подчеркнули человечность учителя и умение поддержать школьников, которые учатся в условиях полномасштабной войны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть разозлило сообщение мамы первоклассника из-за домашнего задания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!