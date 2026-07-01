Что случилось с тем, что "пішло прахом"? Значение интересного украинского фразеологизма
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Длительный период русификации привел к тому, что мы часто неправильно употребляем фразеологизмы, присущие украинскому языку. Скажем, ранее мы объясняли, почему почти все неправильно толкуют выражение "сміятися на кутні".
Именно поэтому стоит время от времени знакомиться с новыми образными выражениями, чтобы обогатить свою речь. Сегодня OBOZ.UA разберет выражение "піти прахом". Разберемся, что происходит с тем, что "пішло прахом".
Фразеологический словарь украинского языка фиксирует это выражение в двух вариантах:
- іти/піти прахом;
- розлітатися/розлетітися прахом.
Они являются синонимами, то есть означают одно и то же. Толкований у этих выражений тоже два:
- пропадать, разрушаться, исчезать;
- не осуществляться, не сбываться (об этом говорят в отношении мечтаний, надежд, планов и т. п.).
Это выражение встречается в произведениях украинской литературы. Вот как его использовали классики:
Була в мене своя сім’я, худоба, – та все те прахом пішло! (Панас Мирный);
Нема добра. Прахом пішло. Стоять одні кам’яні черева. (Григорий Тютюнник);
Прахом пішли сподівання Борулі стати дворянином. (Юхим Мартич);
Як побралися ми з своєю старою, хороше було. Ех, скільки ми тоді перемріяли. І ось воно все пішло прахом. (Петр Колесник).
А я іду. А я роблю наосліп на міннім полі обережні па. Півкроку вбік – і все це піде прахом. І цілий всесвіт вміститься в сльозу. (Лина Костенко).
Если вы хотите сделать свою речь по-настоящему богатой и разнообразной, вам не помешает знать несколько синонимов к этому выражению. Вот какие можно найти в словарях:
- розсипатися (розпастися) на порох;
- піти (розвіятися, розлетітися) порохом;
- піти за вітром (з вітром, на вітер, іноді по вітру);
- піти димом;
- піти за водою;
- піти марно (унівець, нанівець).
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