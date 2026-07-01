Что случилось с тем, что "пішло прахом"? Значение интересного украинского фразеологизма

Юлия Потерянко
Моя Школа
255
Что случилось с тем, что 'пішло прахом'? Значение интересного украинского фразеологизма
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Длительный период русификации привел к тому, что мы часто неправильно употребляем фразеологизмы, присущие украинскому языку. Скажем, ранее мы объясняли, почему почти все неправильно толкуют выражение "сміятися на кутні".

Именно поэтому стоит время от времени знакомиться с новыми образными выражениями, чтобы обогатить свою речь. Сегодня OBOZ.UA разберет выражение "піти прахом". Разберемся, что происходит с тем, что "пішло прахом".

Фразеологический словарь украинского языка фиксирует это выражение в двух вариантах:

  • іти/піти прахом;
  • розлітатися/розлетітися прахом.

Они являются синонимами, то есть означают одно и то же. Толкований у этих выражений тоже два:

  • пропадать, разрушаться, исчезать;
  • не осуществляться, не сбываться (об этом говорят в отношении мечтаний, надежд, планов и т. п.).
Что случилось с тем, что "пішло прахом"? Значение интересного украинского фразеологизма

Это выражение встречается в произведениях украинской литературы. Вот как его использовали классики:

Була в мене своя сім’я, худоба, – та все те прахом пішло! (Панас Мирный);

Нема добра. Прахом пішло. Стоять одні кам’яні черева. (Григорий Тютюнник);

Прахом пішли сподівання Борулі стати дворянином. (Юхим Мартич);

Як побралися ми з своєю старою, хороше було. Ех, скільки ми тоді перемріяли. І ось воно все пішло прахом. (Петр Колесник).

А я іду. А я роблю наосліп на міннім полі обережні па. Півкроку вбік – і все це піде прахом. І цілий всесвіт вміститься в сльозу. (Лина Костенко).

Если вы хотите сделать свою речь по-настоящему богатой и разнообразной, вам не помешает знать несколько синонимов к этому выражению. Вот какие можно найти в словарях:

  • розсипатися (розпастися) на порох;
  • піти (розвіятися, розлетітися) порохом;
  • піти за вітром (з вітром, на вітер, іноді по вітру);
  • піти димом;
  • піти за водою;
  • піти марно (унівець, нанівець).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский язык выражение "глаз-алмаз".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

украинский языкфразеологизмы
Редакционная политика