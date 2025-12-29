"Чтобы разогнать всех выпускников по миру?" Украинцев возмутила идея МОН повысить пороговые баллы НМТ по двум обязательным предметам

Анна Боклажук
Моя Школа
786
'Чтобы разогнать всех выпускников по миру?' Украинцев возмутила идея МОН повысить пороговые баллы НМТ по двум обязательным предметам

В сети возникла бурная дискуссия из-за предложения Министерства образования и науки Украины повысить пороговые баллы Национального мультипредметного теста (НМТ) по двум обязательным предметам. Речь идет об украинском языке и истории Украины на программы бакалавриата и медицинской магистратуры.

Видео дня

Как пишут в комментариях к посту на Facebook-странице Освіта.ua, это приведет лишь к тому, что большинство выпускников будут поступать за рубежом, а не в Украине. По мнению пользователей, следует сначала создать условия, чтобы украинское образование ценилось и давало перспективу тем, кто его получает.

"Чтобы разогнать всех выпускников по миру?" Украинцев возмутила идея МОН повысить пороговые баллы НМТ по двум обязательным предметам

На данный момент проект порядка приема на обучение в вузы предлагает повысить порог на 1 балл по сравнению с 2025 годом, то есть установить пороговый балл для участников НМТ по украинскому языку на уровне 8 тестовых баллов, а по истории Украины – на уровне 9 тестовых баллов.

По мнению авторов этой нормы, именно такое количество тестовых баллов по этим обязательным предметам будет соответствовать 100 баллам по рейтинговой шкале, которая используется для конкурсного отбора в вузы.

Однако в сети с этим не согласны, и большинство пользователей критикует такое нововведение. В комментариях пишут, что стоит работников МОН заставить пройти тесты, чтобы проверить их знания по этим предметам, а также указывают на то, что это приведет лишь к большему оттоку выпускников из страны, ведь они поедут получать знания за границу.

"Чтобы разогнать всех выпускников по миру?" Украинцев возмутила идея МОН повысить пороговые баллы НМТ по двум обязательным предметам

"Это уже чтобы разогнать всех выпускников по миру. Уже и так уровень НМТ равен бакалавриату, а еще мало. Не всех перепугали", "Ну, еще 20-30 тысяч поедут учиться за границу, проблем-то...", "Если бы хоть один работник МОН сдал эти тесты на 200 баллов, тогда бы и говорили о порогах..." – пишут в комментариях.

"Чтобы разогнать всех выпускников по миру?" Украинцев возмутила идея МОН повысить пороговые баллы НМТ по двум обязательным предметам

Однако есть и те, кто считают это решение правильным, ведь получать высшее образование надо тем, кто действительно хочет учиться и имеет конкретные способности и таланты, а не всем выпускникам школ.

"Чтобы разогнать всех выпускников по миру?" Украинцев возмутила идея МОН повысить пороговые баллы НМТ по двум обязательным предметам

"Все верно, учиться в вузах должны умные и способные, а не все, кому заблагорассудится и кто имеет деньги. Пороговые баллы надо поднять по всем предметам", – считает один из пользователей.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинка сравнила уроки истории в школах Британии и Украины: жизнь отдельного человека отходит на второй план.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в Украинеукраинский языкИстория УкраиныМинистерство образования и науки УкраиныНациональный мультипредметный тест (НМТ)