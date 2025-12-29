'Чтобы разогнать всех выпускников по миру?' Украинцев возмутила идея МОН повысить пороговые баллы НМТ по двум обязательным предметам

В сети возникла бурная дискуссия из-за предложения Министерства образования и науки Украины повысить пороговые баллы Национального мультипредметного теста (НМТ) по двум обязательным предметам. Речь идет об украинском языке и истории Украины на программы бакалавриата и медицинской магистратуры.

Как пишут в комментариях к посту на Facebook-странице Освіта.ua, это приведет лишь к тому, что большинство выпускников будут поступать за рубежом, а не в Украине. По мнению пользователей, следует сначала создать условия, чтобы украинское образование ценилось и давало перспективу тем, кто его получает.

На данный момент проект порядка приема на обучение в вузы предлагает повысить порог на 1 балл по сравнению с 2025 годом, то есть установить пороговый балл для участников НМТ по украинскому языку на уровне 8 тестовых баллов, а по истории Украины – на уровне 9 тестовых баллов.

По мнению авторов этой нормы, именно такое количество тестовых баллов по этим обязательным предметам будет соответствовать 100 баллам по рейтинговой шкале, которая используется для конкурсного отбора в вузы.

Однако в сети с этим не согласны, и большинство пользователей критикует такое нововведение. В комментариях пишут, что стоит работников МОН заставить пройти тесты, чтобы проверить их знания по этим предметам, а также указывают на то, что это приведет лишь к большему оттоку выпускников из страны, ведь они поедут получать знания за границу.

"Это уже чтобы разогнать всех выпускников по миру. Уже и так уровень НМТ равен бакалавриату, а еще мало. Не всех перепугали", "Ну, еще 20-30 тысяч поедут учиться за границу, проблем-то...", "Если бы хоть один работник МОН сдал эти тесты на 200 баллов, тогда бы и говорили о порогах..." – пишут в комментариях.

Однако есть и те, кто считают это решение правильным, ведь получать высшее образование надо тем, кто действительно хочет учиться и имеет конкретные способности и таланты, а не всем выпускникам школ.

"Все верно, учиться в вузах должны умные и способные, а не все, кому заблагорассудится и кто имеет деньги. Пороговые баллы надо поднять по всем предметам", – считает один из пользователей.

