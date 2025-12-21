Зачем картинки на НМТ? Украинка сравнила уроки истории в школах Великобритании и Украины: жизнь отдельного человека отходит на второй план

Украинский педагог Надежда Майбогина, которая сейчас проживает в Великобритании, сравнила системы преподавания истории в этих двух странах. Она объяснила, что ее заинтересовало, как именно используются картинки в экзаменах по истории в британском образовании, поскольку на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) в Украине есть немало заданий с изображением архитектурных сооружений или портретов исторических фигур, которые нужно изучить и узнать во время теста. Однако преподаватель заметила более широкую картину.

Видео дня

В посте на своей странице в Facebook она отметила, что в Британии историю подают сквозь призму жизни обычного человека, изменений в повседневности. Ученики узнают, как наказывали "маленьких" преступников, в каких условиях жили заключенные, как работали женщины, какие трудности переживали мигранты. Тогда как в Украине акцент сделан на истории государства и нации, борьбе за независимость, где ключевыми являются правительство, международные договоры, политические деятели. А жизнь отдельного человека и быт, хотя и упоминаются, но обычно остаются на втором плане.

По словам Майбогиной, в Британии нет классического для Украины разделения на "внутреннюю" и "всемирную" историю. Есть другое разделение – на четыре блока, которые являются обязательными, однако школа сама выбирает их наполнение:

Тематическая история, то есть прослеживание изменений через долгий период;

Британская история – когда изучается определенный фрагмент из прошлого Великобритании;

Мировая история – речь идет о конкретном событии или стране;

Периодическая история – изучение определенного промежутка времени в пределах одной страны.

"Такой подход позволяет школам выбирать темы, соответствующие их специализации. Если школа делает акцент на естественных науках, логичным будет изучение истории медицины. Если же школа имеет правовой или гуманитарный профиль – уместным станет изучение истории борьбы за власть и права", – уточняет она и добавляет, что таким образом, после окончания средней британской школы ученик имеет "мозаику" глубоких знаний о нескольких конкретных тем, но не имеет непрерывного хронологического нарратива национальной истории.

Что же касается использования картинок, то в Британии на экзаменах по истории они также используются, но в другом формате.

"Все задания с картинками строятся по таксономии Блума:

Вспомнить и объяснить – распознать правдивость исторических источников.

Применить – "читать" источники в историческом контексте.

Анализировать – сравнивать источники, обязательно формулируя контраргумент ("Однако...").

Оценить – делать суждения, основанные на аргументах", – объясняет педагог.

Также она привела примеры вопросов с картинками, которые можно встретить на экзаменах в Великобритании:

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине предложили изучать Тараса Шевченко на уроках истории, а не литературы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!