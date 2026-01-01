'Чуда не будет. Я не залезу им в голову'. Артур Пройдаков назвал главную проблему в переходе школьников на украинский язык и обратился к родителям

Учитель украинского языка и литературы, победитель премии Global Teacher Prize 2021 Ukraine и автор книги "Ну кто так делает?! Как научить ребенка учиться" Артур Пройдаков объяснил, что без помощи родителей повлиять на желание детей учиться и переходить в общении на украинский язык – не получится. По его словам, у учителя есть только несколько часов в неделю, чтобы убедить ученика, а у родителей есть больше времени на общение.

Видео дня

В интервью для радио Хартия он обратился к родителям с призывом не только больше говорить со своими детьми дома, но и делать это на украинском языке. Учитель объясняет, что может проводить языковые клубы, какие-то дополнительные занятия, объяснять, но залезть в голову и сделать так, чтобы ребенок перешел на украинский, он не сможет.

"Важно, что и как говорят родители об образовании детям дома и на каком языке они это делают. Ведь многие подростки на перемене говорят на русском языке, и родители, забирая детей с учебы, продолжают с ними общение на русском. Чуда не будет. Я не могу здесь залезть в голову и изменить это", – объясняет Пройдаков.

Также он уточнил, почему именно это так важно: "Это очень важно, чтобы мы говорили с детьми на своем языке или по крайней мере не популяризировали русский. Потому что это точно не ко времени и это не о будущем Украины. Это о возвращении в прошлое, и нам сейчас это не надо".

Кроме того, он напомнил, что в его книге есть советы о том, как перейти на украинский язык, сделав этот процесс максимально безболезненным.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Артур Пройдаков объяснил, почему школьникам трудно высидеть на уроке 45 минут: молодежь сериалы смотрит на перемотке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!