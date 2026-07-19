'Даешь еду – ест, посадил в ночвы – моется'. Украинская учительница назвала школьников из Намибии самыми воспитанными в мире: в чем секрет

Дети в Намибии, которые живут и учатся в очень сложных условиях, оказались самыми воспитанными из всех, кого когда-либо видела украинская учительница. Об этом рассказала педагог Руслана Радчук, которая живет в Германии и имеет опыт работы с учениками начальной школы в Африке.

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Своими впечатлениями от общения с намибийскими детьми Радчук поделилась в Facebook. По ее словам, она неделю наблюдала за 150 учениками, которые живут в общежитии при своем учебном заведении, и пришла к неожиданным выводам.

"Представьте себе самые ужасные условия, на которые способна ваша фантазия, а затем ухудшите этот результат в десять раз. Так вот. Это самые воспитанные, самые счастливые, самые воспитанные, самые добросовестные, самые спокойные, самые воспитанные, самые кроткие дети, которых я встречала в мире. Я уже говорила самые воспитанные? Я могу повторить это еще раз десять. А я училка, я видела много разных детей", – написала учительница.

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Радчук поразило, насколько четко ученики выполняют в классе все указания учителя. "Заходишь в класс радостно приветствуют. Говорю сели и затихли, они сели и затихли, пишите – пишут, считайте – считают, на перемене бегают как обычно, как все дети. Рядом строится новое здание, говоришь "туда не лезьте", никто не лезет", – описала она поведение маленьких намибийцев.

Учительница призналась, что ее особенно поразил трехлетний мальчик. Ребенок, находящийся в "главном капризном возрасте", вел себя спокойно и вежливо. "Даешь еду – ест, укладываешь спать – спит, сажаешь в ночвы – моется, иди сюда – бежит обниматься, иди побегать – идет и бегает. Причем я же не просто какая-то чужая тетка, я странная белая обезьяна, но на ручки обниматься идет без проблем", – рассказала о "трехлетнем мужчине" учительница.

Этот опыт, отмечает Радчук, заставляет задуматься над подходами к воспитанию. "Мы что-то явно делаем не так", – предположила она.

В комментариях коллеги-педагоги и не только поделились своими мыслями по этому поводу. В частности, директор лицея современных образовательных технологий Виктория Поляновская отметила, что в Африке до сих пор практикуется совместное воспитание детей всей общиной, а не только силами родителей. А это означает, что ребенок учится доверять сразу многим людям и слушаться старших.

В комментариях обсудили и так называемый эффект низкой базы. В самых бедных странах школьное образование – это настоящий шанс для ребенка в конечном итоге вырваться из нищеты. Именно поэтому в семьях его так ценят и прививают уважение к образованию с самого раннего возраста.

Еще один фактор, о котором упомянули в ходе обсуждения, – многодетность африканских семей. Комментаторы высказали предположение, что дети, растущие в многодетной семье, "полируются" в процессе общения с братьями и сестрами. Причем этот эффект наблюдается и у детей из других уголков мира – он не имеет географической привязки.

Хотя в комментариях нашлись и голоса, которые сравнили такое послушное поведение детей с последствиями воспитания в тоталитарном обществе. Например, в советском, где индивидуальность человека пытались стереть уже в первые годы жизни, заменив ее идеальным послушанием. Чем затем пользовалась государственная репрессивная машина. О негативных последствиях такого воспитания также упомянули.

А еще в комментариях порекомендовали книгу Джин Ледлоф "Как вырастить счастливого ребенка". Ее автор провела много лет среди племен Амазонии и описала методы воспитания, которые могут помочь западным родителям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядит школа в Намибии, где преподает Руслана Радчук.

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