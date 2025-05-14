Дарина, Дарія или Дар’я: как правильно назвать на украинском женское имя

Поскольку законодательство Украины позволяет записывать то имя ребенка, которое нравится родителям, вариантов одного имени может быть несколько. Так сложилось и с женским именем Дарина (Дарія, Дар’я).

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Эти три формы являются популярными, но считаются ли они одним и тем же именем? Чем они отличаются друг от друга, как правильно их употреблять и писать, читайте в материале OBOZ.UA

Как объясняют языковеды, все три варианта имени Дарія, Дар’я и Дарина являются правильными и имеют свои отличия и особенности в украинском языке. Кроме того, в начале XX века было популярно еще одно похожее имя – Дарьяна, которое позже трансформировалось в Даяна.

Дарина

Этот вариант женского имени имеет славянское происхождение и является одним из самых распространенных в Украине. Оно происходит от праславянского корня "даръ" и означает "дарованная", "подаренная Богом", "подарок". Также в Украине можно услышать имена Одарка или Одарина – что тоже является вариантом Дарини, более популярным на западной части Украины, в частности в Черновицкой области.

Дарія

Имя Дарія имеет древнеперсидское происхождение и является более официальной и канонической формой. Это имя является женским вариантом мужского имени Дарій. Поэтому его трактуют как "обладающая добром", иногда переводят как "победительница".

Дар’я

Этот вариант является украинской адаптацией имени Дарія. Это имя приобрело популярность в XIX веке во время украинского национального возрождения. Использование апострофа делает его более современным и ближе к украинской фонетике.

То есть, имена Дарина и Дар’я языковеды разделяют, как два разных имени, а вот Дарія и Дар’я все же имеют общее происхождение и значение. Что же касается варианта Даша, то это – русскоязычная версия, и такое звучание не свойственно для украинского языка, поэтому не удивляйтесь если Дарина или Дар’я попросит вас не называть ее Дашей.

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