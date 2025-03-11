'Даже самые застенчивые расправили плечи': учительница-звезда TikTok, передавшая ученикам привет из будущего, раскрыла секрет вирусного видео

Учительница одной из школ Киева Ольга Яблонская, которая вручила ученикам их "фото из будущего", рассказала, почему видео стало вирусным и набрало 2 миллиона просмотров в TikTok. По ее словам, реакция детей на то, кем они могут стать, когда вырастут, была невероятной. Школьники были радостными, восхищенными и гордыми собой.

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В интервью OBOZ.UA школьная преподавательница подчеркнула, что даже самые стеснительные дети расправили плечи. Педагог говорит, что ей было важно, чтобы ее ученики увидели себя успешными, счастливыми и уверенными в себе. По ее мнению, это помогло показать школьникам, что в них верят и гордятся ими.

"Я вручила ученикам их "фото из будущего". Реакция была невероятной! Я видела радость, восхищение, гордость за себя. Для меня было важно, чтобы они увидели себя успешными, счастливыми, уверенными в себе. Даже самые сдержанные и застенчивые расправили плечи, а в их глазах засияли огоньки", – делится Яблонская.

Несмотря на то, что некоторые пользователи говорили, что таким образом учительница "программирует" детей и вмешивается в их выбор, сама она так не считает. Ведь перед тем как вручить фото, педагог объяснила школьникам, что это только предположение и только они сами будут решать, какой путь в жизни выбрать.

"Я только хотела показать им, что верю в них и уверена, что у них все сложится. Они – поколение, которое изменит мир. И я горжусь тем, что могу быть рядом, когда эти дети делают свои первые шаги к предстоящим победам", – отметила учительница.

По словам педагога, подтолкнула ее на идею создать видео полномасштабная война. Именно из-за событий последних лет дети потеряли мотивацию и веру в будущее. Таким образом, школьная преподавательница решила поддержать своих шестиклассников.

Читайте на OBOZ.UA интервью с Ольгой Яблонской в среду, 12 марта.

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