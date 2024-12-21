Деления на математиков и гуманитариев не существует: 5 секретов эффективного обучения от Барбары Окли

Профессор инженерных наук Оклендского университета, автор бестселлера "Научиться учиться" (Learning How to Learn) Барбара Окли считает, что школьников не стоит делить на гуманитариев и математиков. Все зависит от того, как они учатся, какой у них темп и сколько они могут запоминать. Все начинается на нейронном уровне.

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В своей книге профессор дает советы, как сделать обучение более эффективным и использовать мозг по полной. Преподаватель математики Киевской школы экономики Юрий Чопьюк изучил основные советы Окли об эффективном обучении и поделился ими с "Новой украинской школой".

Деления на математиков и гуманитариев не существует – обучение начинается в голове

Барбара Окли отмечает, что изменения в синаптических связях между нейронами формируют память и отвечают за полученные знания. Во время обучения происходит образование новых нейронных связей и укрепление или ослабление уже существующих. Чем больше практики, тем крепче становятся эти связи.

Чтобы новая информация попала в долгосрочную память, она должна пройти через сенсорную память (длится пол секунды) и краткосрочную (до 1 секунды). Информация из краткосрочной памяти может перейти в долгосрочную при условии надлежащей обработки, повторения и ассоциации. В этом может помочь интервальное обучение.

Используйте интервальное обучение, чтобы застоять материал

Правило или формула, которые просто зазубрили, не понимая смысл, быстро забывается. Только при использовании знаний на практике и их периодического повторения можно будет легко применять их в будущем. Поэтому важно периодически извлекать определенную информацию из своей памяти и воспроизводить ее.

Интервальное обучение основано на принципе постепенного увеличения интервалов между повторениями изученного материала. Такая практика помогает выстраивать крепкие нейронные связи.

Чтобы запомнить формулу, используйте метафоры и аналогии

Метафоры и аналогии помогают разбудить мозг, подчеркивает Барбара Окли. Их цель – дать ассоциацию, которая будет близка к математическому объекту или какому-либо факту из истории, и поможет легче запомнить.

К примеру, в физике, когда изучается электричество, часто говорят о том, что прохождение тока похоже на то, как протекает вода в трубе. Это помогает создать предварительное представление о том, как происходит процесс.

Сначала выполняйте сложные задания, а затем – простые

Профессор отмечает, что сложная задача, вероятно, требует творческого подхода, а не только знаний. Творческий подход требует рассеянного мышления, но ему нужно больше времени. То есть сначала стоит ознакомиться со сложной задачей, будто "забросить" его на обработку в мозг, а дальше отвлечься на более легких. За время, пока вы будете выполнять их, мозг сможет обработать сложную задачу и помочь сгенерировать ответ, когда вы вернетесь.

Чопьюк со своей стороны добавил, что некоторым ученикам из-за стресса может быть сложно сконцентрироваться сразу на сложных задачах. Им лучше сначала решать более легкие, чтобы придать себе уверенность.

Не забывайте о сне и физической активности

Барбара Окли отмечает важность сна, во время которого восстанавливаются нейронные связи, усваивается материал и очищается несущественная информация. Также важно выполнять физические упражнения, чтобы активизировать работу мозга.

Как сообщал OBOZ.UA, заслуженный учитель Украины Александр Трилис отметил, что математика для детей является подарком и предложением и ее изучение не должно быть мукой. Он ответил родителям, считающим, что им "логарифмы в жизни не понадобились", и объяснил, почему языком мира является математика.

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