День знаний 2020 в Украине: как школьники и студенты празднуют во время карантина

В Украине 1 сентября отмечают День знаний, когда традиционно все ученики идут в школу на праздничную линейку, чтобы начать свой новый учебный год. Однако в этом году формат получения образования изменился – из-за пандемии в учеников не будет Первого звонка, а в некоторых – уроки будут проходить в онлайн-режиме.

Так, по решению профильных министерств и правительства, в 2020-м учебный год стартует в школах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" эпидемических зон. Здесь учебные заведения будут работать в обычном режиме, но с соблюдением необходимых санитарных норм, тогда как в "красной" зоне их работу запрещено.

OBOZREVATEL рассказывает о том, какие ограничения и в каких регионах будут действовать относительно учебного процесса, и как в таких условиях ученики и студенты празднуют нынешний День знаний (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Из-за пандемии в этом году в школах отменили линейку на праздник Первого звонка

Как проходит День знаний в украинских школах

Министерство образования и науки Украины, а также Министерство здравоохранения рекомендовало отказаться от проведения в школах традиционной линейки 1 сентября, чтобы избежать массового скопления людей. В частности, формат празднования должен соответствовать эпидемическим мерам безопасности: социальная дистанция, наличие масок. Чтобы донести это ученикам, темой первого урока МОН определило правила безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Согласно рекомендациям Министерства образования, с 1 сентября в школах необходимо соблюдать следующие правила:

социальное дистанцирование и правила гигиены;

педагогам стоит общаться с родителями преимущественно дистанционно;

ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате;

до старта учебного года основателям заведений рекомендовано обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты;

директора учреждений должны оборудовать в школах места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток, а также создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений;

открыть несколько входов в здание и увеличить расстояние между партами;

использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам;

выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

использовать большие помещения – в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения;

при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе;

установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся;

ввести гибкую структуру учебного года – предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

С 1 сентября разрешено работу школ в регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" эпидемических зон

Приняв во внимание эти рекомендации, в День знаний в некоторых школах линейку решили ввести только для первоклассников, одновременно призвав соблюдать дистанцию в 1 метр между учениками. Графики уроков учителя составили так, чтобы не было большого скопления детей в одном помещении.

Ведь раньше в МОН и МОЗ заявили, что в случае выявления коронавируса у одного из учеников или педагогов, весь класс придется отправить на двухнедельную обсервацию.

Ученики в школе должны соблюдать социальную дистанцию (Telegram-канал PavlovskyNews)

Отметим, что в одну из городских школ Киева во вторник, 1 сентября, в День знаний пришло много школьников и родителей: у учебного заведения наблюдается большое скопление людей, при этом не многие из них в масках.

Также добавим, в столице из-за вспышки коронавируса закрыли учебно-воспитательный комплекс "Социум" – там COVID-19 заболели двое преподавателей, которые находились в контакте с 21 работником учреждения. Как сообщили в Департаменте образования и науки, обучение для школьников там со 2 сентября начнется в дистанционном режиме.

В регионах "красной" зоны карантина вводится дистанционное обучение

Обучение в "красных" зонах

Учебный процесс в школах, расположенных в "красной" зоне карантина, организуется в дистанционном режиме минимум на 14 дней – к следующему моменту просмотра карантинного зонирования.

Согласно последнему решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в "красную" зону попали:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Соответственно, с 1 сентября в вышеуказанных городах и районах школы не откроют двери для учеников. Хотя власть на местах в некоторых из них решили по-своему. Так, в "красном" Ивано-Франковске школьникам до 11 сентября продлили каникулы, вместо организации учебного процесса в онлайн-формате, тогда как в Черновцах – ввели дистанционное обучение.

День знаний в одной из киевских школ 1 сентября 2020 года

Как будут работать вузы

В пресс-службе МОН OBOZREVATEL объяснили, что, согласно закону о высшем образовании, ЗВО в Украине самостоятельно определяют формы обучения и организации образовательного процесса.

В то же время Минобразования рекомендует вузам планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений по следующему расписанию:

для студентов 1 курса (ОС бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования, – в период с 1 по 15 сентября 2020 года;

для студентов старших курсов, начиная со второго, – с 1 сентября 2020 года;

для студентов ОС магистр первого года обучения – в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о переходе украинских школ к смешанной форме обучения – когда стационарное обучение сочетается с дистанционным – будут принимать сами учебные заведения. По словам главы Минздрава Максима Степанова, школа переходит на полностью дистанционное обучение только в "красной" карантинной зоне.