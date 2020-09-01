Родители школьников в Украине могут выбирать форму обучения, – Шмыгаль

Родители украинских школьников могут самостоятельно выбирать наиболее подходящую форму обучения для своих детей в условиях карантина.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что в целом предусмотрено четыре варианта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", – заверил глава правительства.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что дети из сельской местности также будут иметь возможность учиться дистанционно даже в случае отсутствия интернета. Помогут им в этом телевизионные уроки.

Что касается мер безопасности в школах, то, по словам Шмыгаля, регионам выделили из госбюджета специальные средства на закупку средств индивидуальной защиты и антисептиков. Отвечать за израсходование этой субвенции будет местная власть.

"Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и будут контролировать ситуацию в дальнейшем", – пообещал премьер-министр.

Что касается вузов, то они, резюмировал Шмыгаль, будут работать так же как и все остальные образовательные учреждения. Однако в "оранжевой" карантинной зоне запретят проведение занятий в группах более 20 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шмыгаль предупредил, что в конце сентября – начале октября суточный прирост больных коронавирусом COVID-19 в Украине может достичь 3 000 больных. В таком случае больницы будут загружены более чем на 80%.

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