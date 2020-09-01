Батьки школярів в Україні можуть обирати форму навчання, – Шмигаль

Батьки українських школярів можуть самостійно обирати найбільш прийнятну форму навчання для своїх дітей в умовах карантину.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він підкреслив, що загалом передбачено чотири варіанти (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні в Україні є можливість вчитися як у традиційній формі, так і в дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання", – запевнив глава уряду.

Крім того, він акцентував увагу на тому, що діти із сільської місцевості також матимуть можливість навчатися дистанційно навіть у разі відсутності інтернету. Допоможуть їм у цьому телевізійні уроки.

Що стосується заходів безпеки в школах, то, за словами Шмигаля, регіонах виділили з держбюджету спеціальні кошти на закупівлю засобів індивідуального захисту й антисептиків. Відповідати за витрачення цієї субвенції буде місцева влада.

"Якщо таких коштів не вистачає, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів. Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо. Відповідні комісії виїжджали в школи протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію надалі", – пообіцяв прем'єр-міністр.

Що стосується вишів, то вони, резюмував Шмигаль, працюватимуть так само, як і всі інші освітні установи. Однак у "помаранчевій" карантинній зоні заборонять проведення занять у групах понад 20 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шмигаль попередив, що в кінці вересня – на початку жовтня добовий приріст хворих на коронавірус COVID-19 в Україні може сягнути 3 000 хворих. У такому разі лікарні будуть завантажені більш ніж на 80%.

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