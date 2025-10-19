Деньги 'переводять' или 'переказують': как правильно сказать на украинском

Современные технологии позволяют нам отправлять друг другу деньги из любой точки – мы оплачиваем покупки, пока едем в транспорте, и занимаем друг другу небольшие суммы, сидя дома на диване. Но умеем ли мы правильно называть этот процесс на украинском языке?

В быту можно услышать два варианта: "переказувати гроші" и "переводити гроші". Какой из них следует употреблять, когда-то объяснила в своих "Уроках украинского языка" газета "Хрещатик". Текст соответствующего урока опубликовал сервис "Словопедия".

Итак, слово "гроші" можно употреблять как с глаголом "переказувати", так и с глаголом "переводити". Но при этом в корне изменится смысл сказанного.

Если мы пересылаем кому-то средства, за что-то платим, даем в долг или возвращаем одолженное в безналичной форме, мы говорим "переказувати гроші". Соответствующая банковская операция называется "переказ".

Если же мы бездумно тратим средства, сорим деньгами, в таком случае уместно будет говорить "переводити гроші". Ведь одним из значений глагола "переводити" в украинском языке и есть менять к худшему, совсем портить. "Переводити" также можно воду – если она бесцельно течет из крана, продукты – если мы не съедаем то, что приготовили, собственный век – когда мы тратим отведенное нам время без пользы или удовольствия, и так далее.

