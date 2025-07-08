"Деньги шли за профессорами". Образовательный эксперт опроверг миф, что в Киеве более высокий уровень подготовки студентов

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Деньги шли за профессорами'. Образовательный эксперт опроверг миф, что в Киеве более высокий уровень подготовки студентов

Украинский образовательный эксперт Александр Равчев рассказал, что уровень подготовки студентов в региональных вузах часто выше, чем в Киеве. В частности, он отметил, что в стране долгое время работала модель, когда деньги шли за профессорами. То есть, где больше докторов наук, там больше бюджетных мест и студентов.

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В блоге на Освіта.ua Рачев подчеркнул, что в Киеве таких педагогов гораздо больше, чем в других регионах, поэтому столичные вузы имели больше бюджетных мест и студентов. Однако это вызывает определенные проблемы.

Так, например, по документам на программе может быть 5 докторов наук, однако за период обучения студент может не встретить ни одного из них. Или же такие преподаватели могут провести мотивационные лекции, чем давать реальное обучение.

''Деньги шли за профессорами''. Образовательный эксперт опроверг миф, что в Киеве более высокий уровень подготовки студентов

Преподаватели в столице пытаются оптимизировать время, которое тратят на преподавание, к сумме, которую они за него получают. Таким образом, студенты получают больше тестов вместо эссе, а в заведениях происходит более формализованный подход к выполнению задач. Ведь обучение предусматривает чтение литературы и выполнение практических задач, которые проверяет преподаватель и показывает слабые и сильные места.

"У нас годами была неправильная модель, когда деньги шли за профессорами. Где больше докторов наук, там больше бюджетных мест, а где больше бюджетных мест, там и больше студентов. Киев очень ориентирован на зарабатывание денег. Это влияет и на образование. Преподаватели пытаются оптимизировать время, потраченное на преподавание, к сумме денег, которые они за него получают. Как следствие – больше тестов вместо эссе и более формализованный подход к выполнению задач", – пишет Равчев.

''Деньги шли за профессорами''. Образовательный эксперт опроверг миф, что в Киеве более высокий уровень подготовки студентов

Он отмечает, что в регионах преподаватели имеют более конкурентную зарплату, поэтому реже имеют другую работу и больше времени уделяют обучению студентов. В то же время, возникает проблема и с соискателями образования. Ведь, чтобы "потянуть" уровень жизни в столице, значительному количеству молодежи приходится работать с первого курса.

Таким образом, студенты жертвуют качеством обучения, чтобы сократить время на выполнение заданий, а преподаватели жертвуют, качеством, чтобы сократить время на проверку этих заданий. Это все приводит к ухудшению качества образования.

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