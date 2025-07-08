''Деньги шли за профессорами''. Образовательный эксперт опроверг миф, что в Киеве более высокий уровень подготовки студентов

Украинский образовательный эксперт Александр Равчев рассказал, что уровень подготовки студентов в региональных вузах часто выше, чем в Киеве. В частности, он отметил, что в стране долгое время работала модель, когда деньги шли за профессорами. То есть, где больше докторов наук, там больше бюджетных мест и студентов.

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В блоге на Освіта.ua Рачев подчеркнул, что в Киеве таких педагогов гораздо больше, чем в других регионах, поэтому столичные вузы имели больше бюджетных мест и студентов. Однако это вызывает определенные проблемы.

Так, например, по документам на программе может быть 5 докторов наук, однако за период обучения студент может не встретить ни одного из них. Или же такие преподаватели могут провести мотивационные лекции, чем давать реальное обучение.

Преподаватели в столице пытаются оптимизировать время, которое тратят на преподавание, к сумме, которую они за него получают. Таким образом, студенты получают больше тестов вместо эссе, а в заведениях происходит более формализованный подход к выполнению задач. Ведь обучение предусматривает чтение литературы и выполнение практических задач, которые проверяет преподаватель и показывает слабые и сильные места.

"У нас годами была неправильная модель, когда деньги шли за профессорами. Где больше докторов наук, там больше бюджетных мест, а где больше бюджетных мест, там и больше студентов. Киев очень ориентирован на зарабатывание денег. Это влияет и на образование. Преподаватели пытаются оптимизировать время, потраченное на преподавание, к сумме денег, которые они за него получают. Как следствие – больше тестов вместо эссе и более формализованный подход к выполнению задач", – пишет Равчев.

Он отмечает, что в регионах преподаватели имеют более конкурентную зарплату, поэтому реже имеют другую работу и больше времени уделяют обучению студентов. В то же время, возникает проблема и с соискателями образования. Ведь, чтобы "потянуть" уровень жизни в столице, значительному количеству молодежи приходится работать с первого курса.

Таким образом, студенты жертвуют качеством обучения, чтобы сократить время на выполнение заданий, а преподаватели жертвуют, качеством, чтобы сократить время на проверку этих заданий. Это все приводит к ухудшению качества образования.

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