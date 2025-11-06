'Дешево и сердито. 'Яжемамы' – в восторге'. Игорь Ликарчук резко раскритиковал танцы учителей перед учениками

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и образовательный эксперт Игорь Ликарчук раскритиковал танцы учителей и директоров школ перед учениками. Он подчеркнул, что это стало едва ли не единственным способом, чтобы педагогов начали замечать и они получали одобрение в виде аплодисментов от родителей и школьников.

На этом Ликарчук отметил в заметке в Facebook. Он подчеркнул, что не против того, чтобы учителя танцевали вместе с учениками, однако не поддерживает, что педагоги, часто, не по собственной воле танцуют на сцене. По его словам, от таких танцев в восторге "яжемамы", ведь увидели униженных педагогов в шоу.

"Учителя и директора школ в роли танцоров и шоуменов на школьных сценах, торжественных линейках, выпускных вечерах. Подчеркиваю: речь идет не о танцах ВМЕСТЕ с учениками а танцы ПЕРЕД учениками. Когда зрители – ученики, их родители и другие люди, которые имели возможность увидеть то шоу. Учитель, который когда-то стоял у доски, теперь стоит перед глазами сотен зрителей... И часто — не по собственной воле, а по внутренней или навязанной извне потребности быть "своим". Понравиться зрителям. Получить одобрение. Сорвать аплодисменты: не за то, что научил, а за то, что затанцевал. Дешево и сердито. "Яжемамы" – в восторге: увидели униженного учителя", – пишет Ликарчук.

По его мнению, это не вписывается в понятие педагогики, а похоже на педагогическое бессилие, которое подобными танцами показывает, что учитель потерял авторитет и профессионально деградирует. Поэтому в этой профессии остается все меньше педагогического чувства меры и стыда, которое отличало учителей от толпы не статусом, а достоинством.

Так, образовательный эксперт отмечает, что педагоги часто не видят, как это выглядит в глазах детей и как они комментируют подобные действия.

"Имею в своем архиве видео, которое мне прислал отец старшеклассника, который снял комментарии учительского танца сверстниками. Я человек не очень целомудренный, но даже мне было стыдно слушать то, что о своих учительницах в момент их танца говорили их ученики. К которым они через несколько минут после выступления придут на урок", – добавляет Ликарчук.

Поэтому, учителя, которых поощряют или заставляют выполнять роль массовика-затейника, теряют право быть собой – педагогом в настоящем смысле этого слова. Ведь, уважение к учителю вырастает из знаний, опыта, четких принципов и моральной устойчивости. Ликарчук отмечает, что когда ребенок видит в учителе лидера – это вдохновляет. Зато, когда видит вместо учителя "переодетого клоуна" – это только развлекает. Однако образование – это не развлечение и роль учителя не в том, чтобы развлекать, а школа, которая стала сценой перестает быть средой развития.

"Пришло время выйти из этого порочного круга. И вернуться к сути. Если этого не сделаем, ситуация будет развиваться в другом направлении: рано или поздно учителя заставят танцевать стриптиз: в прямом и переносном смысле этого слова", – резюмировал образовательный эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Игорь Ликарчук раскритиковал выпускные в школах во время войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!