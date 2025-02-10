На временно оккупированных территориях (ВОТ) Луганской области начался процесс закрытия или объединения ряда школ. Ситуация возникла из-за демографического кризиса, ведь в регионе не хватает детей и учителей.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления на официальном сайте. Там отмечено: это связано с тем, что все больше людей пытаются покинуть ВОТ.

Некоторые школы будут объединяться с детскими садами, чтобы оправдать свое существование. Кроме того, в регионе существует проблема с кадрами, что усложняет процесс обучения. Некоторые родители отказываются отдавать детей в учебные заведения, где учат по пропагандистской программе страны-агрессора.

В то же время все меньше людей хочет переехать из России на ВОТ Украины, ведь российская пропаганда не работает, а решения и действия руководства страны-агрессора показывает реальное положение дел.

Напомним, в школах во временно оккупированных россиянами городах Украины профильные предметы преподают люди без высшего образования. На ВОТ возник кадровый голод, поэтому к преподаванию профильных предметов, таких как математика, физика, география, привлекают практически кого угодно.

Единственное фактическое требование – пройти трехмесячный курс подготовки (один месяц на психологию, два – на изучение профильного предмета). Такая ситуация с профильными учителями наблюдается в школах временно оккупированных Бердянска, Луганска, Донецка.

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