Физику, биологию и математику преподают люди без образования: в оккупированных городах возник кадровый голод

В школах во временно оккупированных россиянами городах Украины профильные предметы преподают людей без высшего образования. На ВОТ возник кадровый голод, поэтому к образовательному процессу привлекают кого-угодно.

Видео дня

Об этом сообщили активисты движения сопротивления "Желтая лента". По данным партизан, к преподаванию профильных предметов таких как математика, физика, география, привлекают практически любого.

"Единственное фактическое требование – пройти трехмесячный курс подготовки (один месяц на психологию, два на изучение профильного предмета)", – рассказали активисты.

Такая ситуация с профильными учителями наблюдается в школах временно оккупированного Бердянска, Луганска, Донецка.

"Поэтому получается, что детям на ВОТ физику, математику, биологию и другие важные предметы, требующие специальных знаний, могут преподавать совершенно непричастные к соответствующей науке люди", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в школах Севастополя во временно захваченном войсками России Крыму полностью отказались от изучения украинского языка как предмета. В городе нет образовательных учреждений любого уровня (и садиков, и колледжей), где преподается украинский язык.

Ранее стало известно, что 4 тысячи абитуриентов из временно оккупированных территорий и прифронтовых городов поступили на бакалавриат в 2024 году. По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, это достаточно значительные показатели.

Как сообщал OBOZ.UA, находящиеся в оккупации школьники могут получать образование в формате педагогического патронажа. Он предполагает обучение по индивидуальному плану.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!