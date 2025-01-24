Детей обзывали 'рыжими гномами': Карпачев дал ключевой совет родителям, как противодействовать буллингу в школе

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев дал родителям совет, как реагировать, если ребенок стал жертвой буллинга в школе. Он отметил необходимость развивать у ребенка уверенность в себе и научить его правильно на это реагировать.

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В эфире телепроекта "Супермама" дети-близнецы одной из участниц рассказали, что, когда они пришли в новую школу, одноклассники определенное время называли их "рыжими гномами" из-за рыжего цвета волос.

Позже ребята начали заниматься футболом, у них появились друзья и травля прекратились.

По словам Карпачева, в плане воспитания не существует прививки от буллинга, чтобы ребенок гарантированно не стал жертвой травли в коллективе.

"Родителям следует помочь ребенку развить уверенность в себе, поощрять откровенные разговоры о чувствах и ситуации в школе, а также научить, как спокойно реагировать на агрессию и искать поддержку учителей и друзей", – сказал эксперт.

Ранее Карпачев дал совет родителям, чьих детей в школе травят из-за внешности. Он посоветовал научить ребенка формировать уверенную и сильную жизненную позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Карпачев назвал единственный метод, который точно сработает, когда дети дерутся между собой.

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