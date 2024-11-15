Детей стало меньше, школы закрываются: образовательный омбудсмен объяснила, что не так с созданием академических лицеев в Украине

В Украине в громадах возникает много конфликтов из-за реформы профильного среднего образования, которая предполагает создание академических лицеев. Не во всех населенных пунктах набирается необходимое количество детей для создания такого учреждения (не менее четырех классов по одному году обучения), чтобы отвечать требованиям законопроекта.

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Кроме того, возникла ситуация, когда академическими лицеями стали не готовые для этого учреждения. Согласно новому постановлению МОН, учреждениям нужно пересмотреть, отвечают ли они требованиям. Об этом в интервью Новой украинской школе сказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

"Именно из-за создания сети лицеев возникает очень много конфликтов в общинах, а к нам поступает немало обращений о том, что закрывают школу, не набирают 1 или 10 класс. Это горячие вопросы, и если законопроект будет принят, то громады должны заново провести общественное обсуждение относительно формирования лицеев, утвердить сеть и снова пройти весь путь об отмене и присвоении статуса академического лицея", – рассказала она.

Она пояснила, что академические лицеи должны быть отделены преимущественно от начальных школ и гимназий, а также иметь не менее четырех классов и 100 учеников по одному году обучения. Такие правила не станут проблемой для больших городов, но не для маленьких громад.

"Но мы должны не скрываться от реалий жизни и осознать, что детей школьного возраста сейчас в Украине существенно меньше: и по сугубо демографическим причинам, и по полномасштабной войне. Если будут исключения для малых громад и громад в горной местности, то хотелось бы четче понимать , в чем они будут состоять", – сказала омбудсмен.

Например, согласно новым правилам, учащиеся, вблизи домов которых не будет лицеев, должны иметь возможность доезжать на обучение. Возникает вопрос, кто должен платить за довоз: бюджет большого или малого города.

Кроме того, в законопроекте предусмотрена возможность создавать лицей несколькими громадами, которые будут финансировать его в зависимости от количества своих учеников. Такая возможность софинансирования предусмотрена законом "О местном самоуправлении", однако этот механизм не отработан, поскольку им почти не пользуются.

Служба образовательного омбудсмена направила МОН рекомендации к проекту закона о профильном среднем образовании, который, по мнению учреждения, имеет много опасностей.

"Его нужно тщательно анализировать и думать, стоит ли сейчас менять правила в процессе, когда громады уже провели обсуждение и утвердили решение о формировании сети академических лицеев", – отметила Лещик.

Отметим, что реформа профильного среднего образования, предполагающая создание сети академических лицеев, зайдет в систему образования в 2027 году. Сеть лицеев должна обновиться до 1 сентября 2025 года. Раньше громады имели другой дедлайн – 1 сентября 2024 года и статус академического лицея получило примерно восемь тысяч учреждений среднего образования, однако не все из них соответствуют нормам.

В октябре 2024 года МОН утвердило "Концептуальные принципы реформирования профильного среднего образования (академические лицеи)".

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